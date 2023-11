Tavullia, nuovo percorso pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche

Contributo della Regione in un tratto di strada sulla Sp38 (strada per Pozzo) nel centro abitato di Tavullia

TAVULLIA – Il Comune di Tavullia è tra gli enti destinatari del bando della Regione Marche relativo alla concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale.

Sono 3 le Province e 33 i Comuni che si sono aggiudicati i contributi – fino a 400mila per le prime e 300mila per i secondi – seguendo i criteri che hanno premiato la cantierabilità dell’intervento, la disponibilità delle aree, la conformità urbanistica ed il livello di cofinanziamento da parte dell’Ente, oltre l’abbattimento delle barriere architettoniche (criterio premiante per i Comuni).

Le risorse della Regione Marche andranno a co-finanziare un intervento di realizzazione di un percorso pedonale, con abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza, di un tratto di strada sulla Sp38 (strada per Pozzo) nel centro abitato di Tavullia.

I lavori avranno un costo complessivo di 380mila euro (228mila euro il finanziamento della Regione, 152mila la spesa a carico del Comune). Il percorso pedonale avrà uno sviluppo di 116 m ed una larghezza di 170 cm. L’intervento comprenderà lavori di abbattimento di barriere architettoniche: il percorso pedonale sarà dotato di ripiani orizzontali ogni 10 m che consentono l’inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote. Oltre al percorso pedonale l’intervento prevede il completamento della messa in sicurezza del tratto di strada sulla SP 38 interessato da un movimento franoso. Un primo tratto dell’intervento è stato realizzato e concluso nel 2021.