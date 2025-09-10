Tavullia in Moto, tre giorni di festa con i campioni delle due ruote

TAVULLIA – Le stelle del motociclismo mondiale tornano a brillare a Tavullia. L’edizione 2025 di “Tavullia in Moto”, in programma dall’11 al 13 settembre in piazza Dante Alighieri, si prepara ad accendere i motori e a regalare tre giornate di spettacolo, passione e adrenalina. La manifestazione, ormai diventata appuntamento fisso per gli appassionati di corse e per i tantissimi tifosi legati al mondo delle due ruote, rappresenta il prologo ideale al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si terrà dal 12 al 14 settembre sul circuito di Misano. Un legame che ogni anno unisce sport, intrattenimento e il calore di una comunità che vive la moto come parte integrante della propria identità.

Giovedì 11 settembre, la grande inaugurazione con i campioni VR46

La festa prenderà il via giovedì 11 settembre, con l’apertura della piazza alle ore 18.00. Poco dopo, alle 18.30, spazio alla presentazione ufficiale delle associazioni sportive del territorio, tra cui ASD Tavullia Valfoglia e ASD Babbucce. Alle 20.30 la serata entrerà nel vivo con la presentazione dei piloti della VR46 Riders Academy, introdotti da Mauro Sanchini, commentatore di Sky MotoGP. Sul palco saliranno Franco Morbidelli, Luca Marini, Celestino Vietti, Francesco Bagnaia, Matteo Gabarrini, il giovanissimo di origini tavulliesi Lorenzo Pritelli e Andrea Migno, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare da vicino alcuni tra i protagonisti più amati del motociclismo mondiale.

Venerdì 12 settembre, tra moto storiche e musica anni ’70 e ’80

Il giorno successivo, venerdì 12 settembre, l’appuntamento comincerà ancora una volta dalle 18.00, quando piazza Dante Alighieri si trasformerà in un museo a cielo aperto. Saranno esposte moto storiche e moderne di marchi leggendari come Gilera, Benelli e MV Agusta, affiancate da modelli Ducati da MotoGP e Superbike. Una passerella che permetterà agli appassionati di ammirare da vicino autentici gioielli delle due ruote, con la possibilità di assistere a performance live e sorprese legate a grandi nomi del motociclismo. La giornata si concluderà alle 20.30 con il concerto dei Moka Club, una delle band più amate per l’energia con cui rievoca la musica pop, disco e dance degli anni ’70 e ’80, trasformando la piazza in una grande pista da ballo.

Nelle giornate di venerdì e sabato saranno protagonisti anche Alessandro Delbianco e Yari Montella, due piloti italiani che negli ultimi anni si sono distinti in Superbike e Moto2, portando sul palco le loro esperienze e il loro legame con la passione per le corse.

Sabato 13 settembre, gran finale tra rock e fuochi d’artificio

Il programma raggiungerà il suo culmine sabato 13 settembre. Dalle ore 18.00 tornerà l’esposizione delle moto storiche e moderne, con nuove performance speciali e la presenza di altri protagonisti del motociclismo italiano, tra cui Alessandro Delbianco e Yari Montella. L’appuntamento della serata sarà alle 20.30 con la “Night of Guitar”, un grande concerto che porterà sul palco alcuni tra i chitarristi più importanti della scena italiana: Ricky Portera, storico collaboratore di Lucio Dalla, Giuseppe Scarpato, da oltre vent’anni al fianco di Edoardo Bennato, Fede Poggipollini, chitarrista di Luciano Ligabue, e Cristian “Cicci” Bagnoli, legato artisticamente a Vasco Rossi. Un viaggio musicale nella storia del rock internazionale che troverà la sua naturale conclusione nello spettacolo pirotecnico finale, quando il cielo di Tavullia si illuminerà in un abbraccio collettivo.

Un servizio navetta dedicato al pubblico

Per agevolare la partecipazione, è stato predisposto un servizio gratuito di bus navetta 46 bis che collegherà Tavullia con Gabicce Mare, Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Le corse sono programmate ogni ora a partire dalle 17.48, con ultima partenza alle 23.48, e arrivo a Tavullia circa 35 minuti più tardi. Sono previsti collegamenti di ritorno dalle 18.30 fino alle 00.30. Da Riccione e Misano sarà invece possibile raggiungere Tavullia utilizzando la linea 125 con coincidenza a Cattolica, in località Le Navi, dove sarà attivo il collegamento diretto con la navetta. Un servizio pensato per garantire spostamenti comodi e sicuri, riducendo l’uso delle auto private e permettendo a tutti di vivere senza pensieri la grande festa di Tavullia in Moto.