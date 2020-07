Tavullia, il brand della città nasce nel ranch di Valentino Rossi

TAVULLIA – L’imprenditoria, lo sport, i valori. Ecco il brand per promuovere Tavullia. E i cittadini saranno parte attiva.

Da uno dei luoghi più rappresentativi e identificativi del territorio, il Ranch di Valentino Rossi, l’amministrazione comunale di Tavullia lancia un progetto di city branding. Un brand che sappia raccontare Tavullia ed i suoi luoghi, la coesione della comunità, l’eccellenze del tessuto imprenditoriale, le qualità delle attività commerciali ed artigianali. E poi lo sport, la cultura, i borghi, la rete del volontariato ed i paesaggi. Con il nuovo “City brand Tavullia”, l’amministrazione comunale, da una parte, intende valorizzare l’identità della comunità tavulliese rafforzando il senso di appartenenza ad essa mentre, dall’altra, vuole rendere Tavullia più riconoscibile e identificabile, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, per promuovere le attività produttive ed il turismo, che può essere un vero volano per l’economia.

Protagonisti del progetto del nuovo city brand, realizzato da Acanto Comunicazione, saranno gli stessi tavulliesi che collegandosi al sito www.tavulliacitybranding.it troveranno un questionario (“Se Tavullia fosse una stagione sarebbe”, “Se Tavullia fosse una canzone sarebbe”, “Se Tavullia fosse un colore sarebbe”). Le risposte alle domande contribuiranno a definire il concept alla base del progetto del city brand. I meno avvezzi alla tecnologia e al digitale potranno trovare il questionario stampato e distribuito in tutti gli esercizi commerciali della città. E per poter contare sul contributo davvero di tutti verrà avviata, grazie alla collaborazione dei centri estivi, una consultazione anche dei più piccoli che in maniera ludica e creativa verranno stimolati ad esprimere le proprie idee.

Il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci

«Un progetto partecipato e condiviso con i cittadini per dare insieme forma e sostanza all’identità del nostro territorio – spiega il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci – Un’identità che già esiste e che affonda le sue radici nel forte legame della comunità con il territorio e nei suoi valori ma che vogliamo comunicare in maniera immediata all’esterno con un logo e un insieme di strumenti e dispositivi di comunicazione. La globalizzazione, prima e l’emergenza Coronavirus, poi ci impongono di ripensare il modello di sviluppo e di intraprendere scelte innovative e coraggiose per continuare a garantire il benessere dei cittadini. Vogliamo raccontare Tavullia, il suo territorio, le sue eccellenze e le sue attività economiche e promuoverne l’immagine a livello internazionale cercando di incentivare il turismo per rilanciare l’economia locale e generare nuovi posti di lavoro. Non è un caso che abbiamo scelto il Ranch di Valentino Rossi per presentare questo ambizioso progetto: il luogo che più di altri ci identifica e ci rende riconoscibili nel mondo e che richiama, inevitabilmente, a un testimonial planetario naturale del nostro territorio. Valori, immagini, eccellenze, che vogliamo racchiudere nel City Brand Tavullia che costruiremo insieme ai cittadini».