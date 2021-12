Tavoleto, due boccette di liquido sospetto e la marijuana: denunciato 19enne

PETRIANO – Un sacchetto di marijuana e soprattutto due boccette di liquido sospetto dentro un giubbotto. Bisognerà attendere i risultati delle analisi per determinarne il contenuto, ma i carabinieri della stazione di Tavoleto hanno il forte sospetto che siano olii a base di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, sulla Urbinate a Montecalvo in Foglia, hanno notato alle 5,10 il passaggio di un’utilitaria guidata da due giovani. Così hanno imposto l’alt per un controllo e si sono trovati davanti un 19enne e un 18enne che tornavano a Rimini dopo una serata a Urbino. Il giovedì è il giorno di festa per gli universitari.



Chiesti i documenti, il ragazzo alla guida dell’auto della madre, ha mostrato segnali di nervosismo. Così è uscito allo scoperto e ha consegnato spontaneamente un sacchetto custodito nel cruscotto ai carabinieri. Si trattava di 28 grammi di marijuana. Questo gesto ha insospettito ulteriormente i militari, come se il giovane volesse nascondere qualcos’altro. Così è scattata una perquisizione approfondita del mezzo e nel bagagliaio, nascosti in un piumino c’erano due boccette di liquido.

Per i carabinieri della stazione di Tavoleto, si tratterebbe di olii a base di sostanze stupefacenti. Saranno le analisi di un laboratorio a stabilirne il contenuto e l’eventuale principio attivo di sostanze droganti. La perquisizione è proseguita a casa del riminese avvenuta a San Clemente, dove i carabinieri accompagnati dai cani antidroga però non hanno trovato altro. Il 19enne si è assunto tutte le responsabilità scagionando l’amico da ogni tipo di possesso di sostanze. Così il ragazzo è stato denunciato a piede libero per detenzione illegale di stupefacenti.