Tamponi gratis agli studenti anche a Cagli e Sassocorvaro. E a Macerata Feltria 30 posti letto covid

PESARO – La Direzione di Area Vasta 1 informa che, al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza dopo le festività, la Regione oltre ai punti tampone individuati in AV1 per la giornata del 6 gennaio, ha individuato altre due postazioni.

I punti per il testo sono quindi a Fano ex CODMA Via Tommaso Campanella, 1 (ore 8-14); Pesaro via Lombardia, 7 (8,30 – 14); Urbino Via Sasso 70 (ore 8-14). Poi Sassocorvaro giovedì 6 gennaio ore 8-12 a Villa Montefeltro – Ospedale Lanciarini e Sabato 8 gennaio ore 14-18, Cagli Via Meucci 6, zona Candiracci (Eliporto).



In tali giornate, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto con un positivo al virus, potranno recarsi direttamente e senza bisogno di prenotazione per effettuare lo screening.

Per tutti i punti vaccinali gli studenti dovranno presentarsi con il modulo di consenso informato distribuito alle scuole, compilato in ogni sua parte, e comunque scaricabile dal sito www.asur.marche.it alla sezione eventi e news area vasta 1. Questa importante iniziativa, promossa dalla Giunta Regionale delle Marche, è un utile strumento in difesa dal SARS-CoV-2 anche in considerazione dell’aumento dei contagi rilevato nell’ultimo periodo.



Dato il peggioramento della situazione pandemica che ha interessato anche il territorio dell’Area Vasta 1, l’amministrazione di concerto con il Gruppo KOS, il quale si è reso disponibile, dando il proprio supporto nella gestione dell’attuale stato di emergenza sanitaria, saranno temporaneamente attivati, dal prossimo 7 gennaio, 30 posti letto presso la struttura sanitaria di Macerata Feltria che permetteranno di affrontare in modo più efficace le necessità di ricovero della popolazione colpita dal virus SARS-CoV-2.

L’Area Vasta 1 e il Gruppo KOS, nel far presente, inoltre, che sarà comunque garantita presso la struttura di Macerata Feltria anche l’attività ambulatoriale, auspicano in un rapido calo dell’emergenza affinché sia possibile, al più presto, il ritorno all’attività ordinaria di riabilitazione a cui questa struttura è dedicata.