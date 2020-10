Tamponi auto, un check point a Pesaro in via dei Cacciatori

PESARO – Tamponi in auto, dopo Urbino e Fano anche Pesaro sta allestendo il suo checkpoint e dovrebbe essere operativo da sabato 24 ottobre.

Sopralluogo del consigliere regionale Andrea Biancani con l’assessore Enzo Belloni, la dottoressa Elisabetta Esposto di Asur e il responsabile della protezione civile comunale Ugo Schiaratura al centro operativo di via dei Cacciatori di Pesaro per l’allestimento e la riattivazione del punto “Drive” per i tamponi.

Sarà dedicato ai ragazzi delle scuole, agli insegnanti, a chi è venuto in contatto stretto con soggetti positivi, a chi rientra dall’estero e a coloro che sono inseriti nel percorso guariti.

«Obiettivo è renderlo attivo da sabato 24 ottobre – sottolinea Biancani – Una risposta importante per consentire ai residente della bassa vallata del Foglia e di Pesaro di avere un punto dedicato ai tamponi più comodo. Attualmente sono già in funzione a Fano e a Urbino. Mi preme ringraziare la Provincia per aver messo a disposizione il modulo abitativo, utile al personale Asur per svolgere al meglio la propria attività».

L’assessore Belloni ha aggiunto: «Ovviamente speriamo serva poco».