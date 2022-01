Tamponamento tra Tir sulla A14 nel tratto tra Pesaro e Fano: code e disagi

FANO – Tamponamento tra due mezzi pesanti nella mattinata del 25 gennaio sulla A14, non distante dal casello di Fano. A scontrarsi due Tir che viaggiavano in direzione sud.



È successo intorno alle 10: ad avere la peggio è stato il secondo mezzo pesante; la motrice è finita contro la parte posteriore dell’autotreno riportando non pochi danni. Vista la mole dei mezzi coinvolti le operazioni di soccorso non sono state facili: sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 per le cure del caso.



Non è stato divulgato un bollettino ufficiale in merito all’identità e alla prognosi ma dalle indiscrezioni sembrerebbe che il camionista non sia in pericolo di vita. Grandi disagi al traffico: sul posto è intervenuta la polizia stradale per cercare di regolamentare i mezzi. Le code, di diversi chilometri, si sono comunque smaltire velocemente. Già alle 12.00 il traffico era tornato a viaggiare.