PESARO – Ennesimo incidente sulla A14 nel pomeriggio del 4 aprile. Erano circa le 16,30 quando una vettura sulla quale viaggiavano due persone di nazionalità svizzera ha tamponato violentemente un mezzo pesante. È successo nel tratto tra Fano e Pesaro, già teatro di gravissimi incidenti nelle ultime settimane.



Da una sommaria ricostruzione sembrerebbe che l’auto sia rimasta incastrata sotto il rimorchio del mezzo pesante e sia stata trascinata per diversi chilometri prima che il camionista si accorgesse di quanto accaduto. Una volta realizzato l’incidente l’uomo ha accostato il mezzo pesante: davanti a lui si sarebbe palesata una scena agghiacciante tanto che l’autotrasportatore si sarebbe sentito male.



Una delle due persone è rimasta gravemente ferita: per liberarla dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’altra invece sarebbe uscita dal veicolo autonomamente. Sul posto anche il 118 che si è avvalso dell’eliambulanza per trasportare in codice rosso al nosocomio regionale il ferito grave. L’altro è stato trasferito in ambulanza al Santa Croce. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e per la gestione del flusso stradale.