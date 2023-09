Sviluppo Sostenibile investe nella Tecnoplast di Pesaro

Via libera all'acquisizione della maggioranza del produttore di serramenti in PVC e alluminio, da parte del fondo del gruppo De Agostini

Via libera dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) all’acquisizione della maggioranza di Tecnoplast, produttore marchigiano di serramenti in PVC e alluminio, da parte del fondo Sviluppo Sostenibile di DeA Capital Alternative Funds SGR, società di private equity del gruppo De Agostini. L’operazione sarà perfezionata entro la fine di settembre.

Il progetto prevede la costituzione di una newco che deterrà il 100% del capitale sociale di Tecnoplast, partecipata al 65% da DeA Capital Alternative Funds e al 35% da Duca Holding (che oggi detiene il 70%) e dal management.

Fondata nel 2003 a Urbino inizialmente per produrre profili per seramenti in PVC e successivamente anche in alluminio, Tecnoplast si è poi insediata a Gallo di Petriano e a Montecchio, e dal 2021 a Pesaro in un nuovo stabilimento che si estende su 30.000 metri quadrati e occupa 240 addetti. Nell’esercizio 2022 ha realizzato un fatturato intorno a 70 milioni di euro. La società si è sempre distinta negli anni per la grande spinta propulsiva ed innovativa che l’ha portata, in un arco temporale relativamente breve, ad assumere un ruolo primario all’interno del settore di riferimento.

Come si legge in una nota, la partnership strategica si inserisce nel piano di sviluppo industriale e di crescita di Tecnoplast, delineato dal fondatore e presidente Enzo Cammillini e definito successivamente all’ingresso dell’amministratore delegato, Luca Selvatici. «Con questo ulteriore passo, Tecnoplast intende proseguire nel suo processo di sviluppo organico, che l’ha vista quasi triplicare il proprio fatturato nell’ultimo triennio, con l’obiettivo di penetrare anche mercati esteri e candidarsi quale piattaforma di consolidamento in un mercato estremamente frammentato», si legge.

Enzo Camillini fondatore della Tecnoplast di Pesaro

Enzo Cammillini manterrà una partecipazione di minoranza significativa e la carica di presidente. «Grazie alla forte crescita registrata dall’azienda – ha dichiarato – negli ultimi anni siamo stati tante volte approcciati da partner finanziari desiderosi di affiancarci nel nostro progetto di crescita. A differenza delle volte precedenti, credo che questo momento sia propizio per rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul mercato e ho trovato in DeA Capital un interlocutore che ragiona sulla nostra stessa lunghezza d’onda, condividendo prima di tutto i principi etici e di sana gestione aziendale che sono da sempre nel DNA di Tecnoplast. Per questo sono molto felice e, allo stesso tempo, estremamente determinato nel ricoprire il ruolo di Presidente alla guida di questa nuova fase nella storia della nostra azienda».

Marco Albanesi (managing director) e Andrea Valenti (investment director) del team di Sviluppo Sostenibile hanno commentato: «Siamo lieti di avere avuto la possibilità di investire in Tecnoplast, azienda leader nel suo mercato di riferimento ed in grado di innovare e rinnovarsi costantemente anche in un settore maturo. Crediamo inoltre che il nuovo progetto Tecnoplast Lab, lanciato nel corso di quest’anno, possa rappresentare un’ulteriore spinta alla crescita aziendale. Enzo Cammillini si è dimostrato in questi anni un imprenditore serio e moderno ed ha creato attorno a sé una squadra di manager di primario livello, guidata dall’AD Luca Selvatici, che abbiamo voluto coinvolgere nel progetto e che saranno fondamentali per realizzare il piano strategico. Riteniamo inoltre di poter contribuire attivamente al piano di sviluppo futuro dell’azienda anche grazie al supporto del nostro gruppo e siamo fiduciosi che il mercato degli infissi possa confermarsi resiliente, in virtù di una maggior presa di coscienza delle tematiche di efficientamento energetico».