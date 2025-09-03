Svem, Morani: «Acquaroli sostituisca subito Santori prima del voto»

PESARO – Svem e polemiche, la candidata Pd Alessia Morani chiede chiarezza ad Acquaroli.

«Abbiamo saputo da un articolo del Corriere Adriatico che si è svolta una riunione tra i vertici di Confindustria di tutte le Marche e il presidente uscente Acquaroli, dove sarebbe stato deciso che Andrea Santori, il presidente della SVEM e dell’Its Smart Academy, sarà rimosso subito dopo le elezioni. Sorgono spontanee alcune domande: Se le cose che abbiamo denunciato da settimane sono vere, perché non rimuoverlo immediatamente? Perché occorre aspettare le elezioni? Di quali informazioni è a conoscenza Acquaroli che non possono essere rivelate prima del voto? Cosa impedisce al presidente uscente Acquaroli la sostituzione immediata di Santori? Legami politici o altro?».

Morani chiude: «Acquaroli parli e agisca prima del voto e dica ai marchigiani finalmente parole chiare e inequivocabili sulla gestione della SVEM da parte di Santori e su come sono stati spesi montagne di soldi pubblici in questi 5 anni. Se non lo farà, il suo silenzio sarà carico di responsabilità. Non è più possibile mettere la polvere sotto il tappeto».