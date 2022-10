FANO – Musica e solidarietà. È questa la ricetta vincente della maratona musicale svoltasi nella giornata del 23 ottobre presso la Rocca Malatestiana di Fano. Dieci ore di musica che hanno visto alternarsi sul palco oltre 50 gruppi musicali ed artisti tra cui Clarissa Vichi, Mattia Priori, Gianluca Borghesi, Stefano Cuccaroni, Thomas Reggiani degli “Xanax” “Il Diavolo e l’Acqua Santa”, gli “Shampisti” ed i “The Fottutissimi” a favore dei Comuni alluvionati.

Una festa all’insegna della solidarietà a cui i fanesi hanno risposto “presente”: oltre 1000 persone hanno pagato il biglietto dalla cifra simbolica di 10 euro non solo per trascorrere qualche ora in compagnia di ottima musica ma anche e soprattutto per contribuire alla rinascita di quelle comunità che sono state maggiormente colpite dalla drammatica alluvione che lo scorso 15 settembre ha messo in ginocchio numerosi Comuni del pesarese e dell’anconetano tra cui Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio ma anche Senigallia e Ostra.

Ad esprimere la propria soddisfazione per l’evento la cantante Clarissa Vichi tramite il suo profilo ufficiale facebook: «Da cantante e da co-organizzatrice di questa Maratona Musicale, ringrazio chi ha sposato l’idea di tutte le menti ed i cuori di #conilcuorenelfango, chi ha dato il suo appoggio per renderla possibile: Sindaco, Comune di Fano, Assessori, Organizzazioni e Partners, artisti, pubblico, volontari, fonici e tecnici senza i quali non avremmo potuto gestire senza un minuto di ritardo 2 palchi contemporaneamente. L’unione fa la forza, la bella gente unita per una nobile causa è energia pura, tanti cuori, tanta felicità, sono fiera, sono grata, sono felice».

«Con il cuore nel fango e con la musica che fa vibrare questo sentimento di solidarietà. In questo momento che ha avuto una grandissima partecipazione vogliamo ricordare chi non c’è più – ha commentato il primo cittadino di Fano Massimo Seri – Questa tragedia ci dimostra che da soli non si va nessuna parte. Questo concerto non è di una città, ma di un territorio unito. Di un territorio che mette le sue energie per ripartire. Oggi c’è stata un’onda di giovani che, unendo solidarietà e divertimento, hanno risposto presente. Un grazie a tutte le band, a tutti gli artisti e a tutti coloro che si sono impegnati. Con la loro passione hanno mandato un messaggio di grande unione. Quella di oggi è stata giornata straordinaria che ci ha scaldato il cuore. Con il cuore nel fango» .