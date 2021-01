Tante persone hanno assistito agli eventi in streaming promossi dal Comune. Prossimo appuntamento in cartellone lo spettacolo della befana il 6 gennaio alle ore 21

FANO – Il Capodanno 2020 si è svolto in una maniera che non ha precedenti recenti: piazze deserte e persone confinate dentro le proprie abitazioni. Eppure, ancora una volta, a salvare la situazione è stato il binomio arte&tecnologia: la musica e la comicità infatti, grazie ai potenti mezzi dello streaming, sono arrivate lo stesso nelle case dei tanti fanesi che hanno voluto dare il benvenuto al 2021 insieme all’Orchestra Sinfonica Rossini ed ai comici del San Costanzo Show che, in diretta dalla splendida cornice del Teatro della Fortuna, hanno animato la serata. (A questo link potete riguardare lo show).



Un format, quello dello spettacolo in streaming, già utilizzato con successo in altre due occasioni da parte dell’amministrazione locale: la cerimonia dell’accensione dell’albero ed il concerto della Vigilia di Natale.

I comici del San Costanzo Show

«È fondamentale per noi in questo Natale continuare a sostenere il mondo dell’arte e dello spettacolo – ha commentato l’assessore al Turismo e agli Eventi, Etienn Lucarelli -. Nello stesso tempo questa nuova modalità digitale ci ha permesso di regalare un po’ di leggerezza ai tanti cittadini che ci hanno seguito».

Durante la serata del 31 dicembre i professionisti della risata del San Costanzo Show hanno messo in scena sul palco del teatro cittadino circa 1 ora e 30 minuti di comicità con uno spettacolo realizzato appositamente per l’occasione. Sketch di attualità come le citazioni al personaggio di Como che è approdato a Fano a piedi e che ha attirato l’attenzione delle cronache internazionali e il solito binomio Fano-Pesaro hanno fatto da filo conduttore della serata. Bellissimo anche l’omaggio nel finale a Peppe Nigra e quello a Gigi Proietti realizzato da Geoffrey Di Bartolomeo.

Un momento dello Sconcerto Lirico

Oltre alle risate, ci ha pensato l’Orchestra Sinfonica Rossini con il quintetto composto dalla viola di Noris Borgogelli, i violini di Marco Bartolini e Paride Battistoni, il violoncello di Luca Baccelli e il contrabbasso di Michele Valentini, a salutare il 2020 tra le note soavi della musica classica.

Note e comicità che sono state apprezzate da tantissimi cittadini collegati tramite le tv locali e i canali del Comune che hanno trasmesso in diretta tutto lo svolgimento della serata. Si stima circa 25mila persone collegate da tutta la Regione, tenendo conto di tv e di visualizzazioni post evento.

La serata, come il 2020, si è conclusa con gli auguri del Sindaco di Fano Massimo Seri collegato da casa, dell’assessore Etienn Lucarelli che ha portato anche i saluti della presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Catia Amati, del presidente dell’Orchestra Saul Salucci e della Proloco di Fano. Il successo del format in streaming è stato replicato nella giornata del 3 gennaio con il consueto concerto di capodanno. Prossimo appuntamento in cartellone lo spettacolo della befana il 6 gennaio alle ore 21.