Pesaro, studenti al freddo. La Provincia: «Aumenteremo le ore di riscaldamento e interverremo sugli impianti»

PESARO – Aule al freddo, via ai progetti per rimediare. La Provincia di Pesaro e Urbino, attraverso i tecnici della “Cpl Concordia” (affidataria del servizio per la gestione, l’efficientamento energetico e la manutenzione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione provinciale), ha potenziato i sopralluoghi negli istituti scolastici superiori del territorio provinciale per verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento, essendo giunte alcune segnalazioni.

«Nei giorni scorsi – evidenzia il dirigente del Servizio edilizia scolastica Maurizio Bartoli – sono stati fatti sopralluoghi all’Itis Mattei di Urbino e negli ultimi due giorni al liceo Mamiani nel Campus scolastico di Pesaro. In entrambi i casi, le problematiche sono dovute al fatto che, nella rimodulazione degli spazi e delle aule fatte per rispettare le normative anti Covid e garantire il distanziamento degli studenti, alcuni impianti di riscaldamento si sono rivelati insufficienti. È già stato predisposto un progetto di adeguamento degli stessi e durante le festività natalizie verranno fatti alcuni interventi. Nel frattempo aumenteremo in maniera significativa le ore di riscaldamento per raggiungere temperature idonee allo svolgimento dell’attività scolastica. Va aggiunto anche il fatto che, a causa del necessario ricambio d’aria in funzione anti-Covid – dice ancora Bartoli – è oggi più frequente l’apertura delle finestre: se in alcune aule ciò non comporta problemi di raffreddamento, essendo gli impianti maggiormente coibentati, in altre anche questo contribuisce a diminuire le temperature. Anche in questi casi verranno fatti puntuali interventi nel periodo delle festività natalizie».