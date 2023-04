Gli strappa la catenina d’oro mentre balla, pesarese riconosce il ladro e lo fa denunciare

PESARO – Gli strappa la catenina d’oro mentre stava ballando in discoteca. E’ accaduto a cavallo della notte tra Pasqua e Pasquetta e la vittima del furto è un giovane pesarese di 23 anni che l’altra sera era con degli amici in un locale di Riccione. Il ragazzo si è subito accorto e ha dato l’allarme ai carabinieri della stazione di Riccione che sono intervenuti subito in discoteca.

Grazie alla testimonianza della vittima sono riusciti ad individuare e ad identificare il responsabile dello scippo della collanina d’oro. Si tratta di un uomo di origine napoletana già noto alle forze dell’ordine e con vari precedenti alle spalle. L’uomo è stato riconosciuto dal 23enne ed è stato denunciato per furto aggravato. Purtroppo della collana trafugata non c’è traccia e non è stata ritrovata. Non è escluso che il ladro l’avesse già consegnata a un suo complice per piazzarla sul mercato.