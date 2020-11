Stradomenica a Pesaro, il mercato c’è ma con percorso a serpentina (e senso unico)

PESARO – Stradomenica, si al mercato cittadino ma con senso unico pedonale tra le bancarelle ma niente mercato dell’antiquariato.

Con l’entrata in vigore delle regole previste per la zona arancione cambia la modalità di fruizione del mercato cittadino in programma domenica 15 novembre: previsti ingressi e uscite a senso unico, un percorso a serpentina all’interno di piazzale Carducci, una disposizione più ampia e ariosa delle bancarelle. «Misure che adottiamo per garantire lo svolgimento, in totale sicurezza, di un appuntamento importante per gli operatori – precisa Francesca Frenquellucci, assessore alle Attività economiche –. Abbiamo mostrato il nuovo assetto del mercato al Prefetto durante il comitato per la sicurezza che si è svolto in mattinata. Le scelte adottate sono state apprezzate».

Francesca Frenquellucci

I pedoni potranno dunque accedere all’area del mercato dagli accessi a senso unico a piazzale Carducci disposti nell’angolo tra via Gramsci e XI Febbraio, per chi viene dal centro, e da via Bondei (sottopasso) per chi viene dal parcheggio del San Decenzio. Prevista un’uscita a senso unico nel sottopasso ciclopedonale di collegamento tra via San Decenzio a via Mirabelli (davanti al cimitero) e in piazzale Carducci, angolo via Bramante.

Accedere all’area del mercato sarà inoltre possibile dagli ingressi e dalle uscite a doppio senso di percorrenza di via la Marca, via Manzoni, via XXIV Maggio, via Giansanti dove è previsto minor afflusso.

Gli ingressi saranno presidiati dalla Protezione civile e Polizia municipale che vigileranno sul rispetto delle normative e sull’uso delle mascherine in particolare. «A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione per l’impegno e l’attenzione rivolta alla tutela dei cittadini in questo periodo particolarmente complesso – aggiunge Frenquellucci -. Colgo l’occasione per invitare i pesaresi a non creare assembramenti, indossare correttamente le mascherine e igienizzare con frequenza le mani. Dobbiamo rispettare le regole e adottare comportamenti che garantiscano la salute e che non mettano in difficoltà gli operatori economici che hanno adottato nuove soluzioni per cercare di lavorare tutelando i cittadini».

Non si svolgerà invece l’appuntamento mensile con il “Mercato dell’antiquariato”.