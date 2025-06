Strade Pesaro, Paolini: «Sbigottito dalle accuse di Piandimeleto. Dal governo tagli del 70%»

PESARO – Strade e polemiche politiche, il presidente della provincia di Pesaro e Urbino sbotta.

«Sono esterrefatto dalle dichiarazioni di Nicolò Pierini. La sua posizione è semplicemente propagandistica, del tutto pre-elettorale e non l’accetto». Il presidente Giuseppe Paolini si dice «sbigottito» dalle accuse rivolte alla Provincia dal sindaco di Piandimeleto («L’ente di via Gramsci dimentica le sue strade, ora cittadini e imprese ne pagano le conseguenze»; ndr).

«Capisco che in certi momenti si possa dire tutto e il contrario di tutto – sottolinea Paolini –. Ma visto che proprio Pierini parla di ‘responsabilità politica che non può essere taciuta’, non deve dimenticarsi che è anche consigliere provinciale. E per questo sa che i tagli del 70 per cento alle Province sulle manutenzioni stradali sono stati fatti dal governo che lui sostiene. Non siamo noi a dirlo ma è l’Upi nazionale, ovvero tutte le Province italiane, che hanno chiesto al ministro Salvini un tavolo di crisi per reintegrare subito i fondi. Per Pesaro e Urbino erano state assegnate risorse per 4 milioni e 695mila euro per gli anni 2025 e 2026: ora, dopo i tagli di Salvini, resta solo un milione e 408mila euro per 1150 chilometri da gestire».

Prosegue il presidente: «La Provincia sta lottando insieme all’Upi per riavere i fondi. Che il problema della viabilità ci sia è noto: già negli anni precedenti le risorse erano del tutto insufficienti perché i tagli sono stati perpetrati negli anni. Ed è lo stesso ministero ad attestarlo in base ai costi standard. E’ palese che così è quasi impossibile operare e possiamo solo tamponare». Nonostante tutto, con riferimento alle strade menzionate da Pierini, Paolini sottolinea: «Sulla sp 147 Paganica anche lo scorso anno abbiamo eseguito un lavoro di asfaltatura nei tratti più ammalorati. E ora interverremo su un dissesto importante con i fondi della struttura commissariale alluvione maggio 2023, perché grazie alle richieste della Provincia è stata inserita nei piani degli interventi essendo esterna ai Comuni dell’area del cratere. Sulla sp7 Pianmeletese (Monte Picchio), in aggiunta, ci sono interventi in programma su due ponti: uno è già appaltato, per l’altro è in itinere l’approvazione del progetto esecutivo». Inoltre, precisa il presidente, «si garantisce la manutenzione ordinaria su una strada dove il dissesto idrogeologico rischia di comprometterne la fruibilità. Pertanto smentisco la disattenzione citata da Pierini, nonostante le poche risorse. Anche lo scorso novembre, su richiesta dello stesso sindaco, la Provincia ha eseguito con fondi propri un intervento in somma urgenza, per contenere un dissesto che minacciava di fare collassare la sede stradale in prossimità del centro abitato».

Ulteriore considerazione: «E’ chiaro poi che le due strade provinciali saranno l’alternativa alla temporanea chiusura della strada pedemontana per quanto riguarda i mezzi leggeri, perché quelli pesanti transiteranno sulla sp 9 Urbinate-Feltresca in base al tavolo tenuto con Anas, Provincia e Comuni interessati. Peraltro Anas ha ridotto i disagi al minimo, perché la strada della galleria resterà chiusa solo per tre settimane, a cavallo della chiusura estiva delle attività produttive, con la collaborazione di tutti. Quindi le alternative sono state trovate e tutto il resto sono dichiarazioni pre-elettorali», conclude Paolini.