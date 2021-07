Pesaro, strade colabrodo per i lavori alla fibra. Il Comune: «Seguirà ripristino definitivo dell’asfalto»

PESARO – Lavori alla fibra ottica e strade colabrodo. Se n’è parlato in apertura ai lavori, in consiglio comunale. Come riportato nell’interrogazione del consigliere Emanuele Gambini (Prima c’è Pesaro), i lavori per la fibra «stanno creando disagi nelle strade interessate». L’obiettivo è aumentare la velocità di connessione internet per 34 mila unità immobiliari.

L’asfalto rattoppato

A rispondere è stata l’assessore all’Innovazione Francesca Frenquellucci che ha richiamato gli articoli 10 e 13 (in cui si cita anche la fidejussione di 150mila euro di OF destinati al ripristino del manto stradale) della convenzione siglata dal Comune con Open Fiber per poi sottolineare che «sono stati effettuati sopralluoghi e ripristinate le aree dove erano stati fatti i primi interventi per realizzare l’infrastruttura».

L’assessore all’Operatività Enzo Belloni ha aggiunto che «gli interventi riguardano decine di chilometri di strade e prevedono una copertura provvisoria dei “tagli” e poi il ripristino definitivo del manto. Dopo uno stop di meno di 10 giorni, Open Fiber ha ripreso i lavori a pieno regime, intervenendo per zona. L’azienda sta rispettando il cronoprogramma che ci ha presentato».