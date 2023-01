Strada Pietralunga di Pianello, riaperta al transito con senso unico alternato

Vanno avanti i lavori per mettere in sicurezza la parete. Ci vorrà un altro mese per il doppio senso

PESARO – Risolta la frana, la strada riapre a metà. Il Servizio viabilità della Provincia rende noto che «la strada Pietralunga in località Pianello è stata riaperta al transito con senso unico alternato regolato da semaforo dalla serata di ieri (martedì 3 gennaio). Il passaggio dei veicoli a senso unico resterà attivato fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della parete sovrastante, la cui durata è stimata in circa 30 giorni».

La strada, come noto, era stata chiusa al traffico dopo la frana. «Si ringraziano le imprese e il personale provinciale per la disponibilità e l’impegno che hanno consentito, pur in periodi festivi, la riapertura della strada in tempi celeri considerando la complessità e consistenza dell’intervento. Questo – conclude il Servizio viabilità della Provincia – ha permesso anche di rispettare gli impegni per contenere il disagio delle popolazioni dell’entroterra, già provate da altri eventi calamitosi».