Pesaro Urbino: strada Monterolo, entro fine mese la sistemazione dopo la frana

PESARO – Entro fine mese si completeranno i lavori di sistemazione dei tratti più ammalorati della strada provinciale 94 Monterolo, nel tratto compreso tra i Comuni di Pergola e Fossombrone (Isola di Fano). Lo rende noto il Servizio Viabilità della Provincia.

«In questo periodo – spiega il dirigente Mario Primavera – sono state pulite le banchine stradali e sistemati alcuni pozzetti otturati. Verranno quindi eseguite le ricariche per uniformare la sede stradale. Infine si passerà alla bitumatura». L’intervento, dell’importo complessivo di 70mila euro, «rappresenta un primo step per garantire nell’immediato la funzionalità del transito della strada, molto utilizzata dai residenti di Monterolo e Montevecchio e come collegamento tra la vallata del Cesano e quella del Metauro», specifica il presidente della Provincia Giuseppe Paolini.

«Nell’ambito della programmazione pluriennale, già dal prossimo anno impegneremo altre risorse per continuare a migliorare la transitabilità della strada interessata da diversi dissesti». La strada provinciale Monterolo, in seguito all’ampio dissesto che nel 2018 aveva interessato l’intero versante, causato da eventi piovosi eccezionali, era stata chiusa al traffico e poi riaperta nel 2020 dopo un intervento di ingegneria naturalistica effettuato dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Nei mesi scorsi la Regione ha finanziato il primo stralcio dell’intervento di consolidamento del movimento franoso.