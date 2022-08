Uno stormo di fenicotteri in transito sulla spiaggia di Marotta

MAROTTA – Spettacolo fuori programma per i frequentatori della spiaggia di Marotta che nella mattinata del 9 agosto hanno potuto godere del transito di un nutrito stormo di fenicotteri rosa. Ad immortalare il passaggio di questi meravigliosi uccelli è stato il senigalliese Fabrizio Francescangeli che ha condiviso gli scatti sul suo profilo facebook.



I fenicotteri immortalati da Fabrizio Francescangeli

Il fenicottero rosa o fenicottero maggiore (Phoenicopterus roseus Pallas) è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è diffusa in Africa, nel subcontinente indiano, nel Medio Oriente e nell’Europa meridionale. Non è raro in questo periodo dell’anno trovarli sulle nostre coste mentre fanno una sosta durante le migrazioni.



Il fenicottero che ha fatto capolino a Fano (foto di Massimo Bartolini)

La presenza di questi uccelli sulle coste marchigiane non è poi così rara ma le loro visite ( a giugno erano stati immortalati mentre sostavano sulla spiaggia a Fano e Senigallia) suscitano sempre sorpresa ed entusiasmo.