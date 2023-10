Stop ai voli, Ricci: «Una batosta per il futuro economico e turistico del territorio. La Regione rimedi»

PESARO – Stop ai voli di Aeroitalia, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci soffia sulla polemica.

«Una botta tremenda per l’economia e il turismo del territorio». Questo il commento di Ricci alla notizia che la società Aeroitalia ha deciso di interrompere, dal 13 novembre, le rotte dall’Aeroporto di Falconara verso Vienna, Bucarest e Barcellona e quello annunciato dal 1 ottobre 2024 verso Roma, Napoli e Milano.

«Gli amministratori regionali avevano comunicato in pompa magna il rilancio dell’Aeroporto di Falconara, ma dopo poco tempo siamo di nuovo punto e a capo. C’è grande preoccupazione, anche in vista di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, e più in generale perché si tratta di un collegamento strategico se da delle risposte concrete all’economia e al turismo del territorio».

Poi continua: «Durante il governo Draghi abbiamo lavorato tutti affinché passasse l’emendamento per i voli di continuità, e ora ci ritroviamo con l’annuncio della revoca delle rotte verso tre mete europee, e dal 1 ottobre 2024 anche delle tre italiane, è una batosta per il futuro economico del nostro territorio. Spero davvero che la Regione riesca a rimediare velocemente, altrimenti ci saranno conseguenze davvero negative per i prossimi anni».