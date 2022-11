Stati generali del turismo Pesaro, un marketplace per convogliare cultura ed economia

PESARO – Sarà Pesaro capitale della cultura 2024 il filo conduttore degli Stati generali del Turismo di Pesaro in programma venerdì 18 novembre, alle 14:30, nel workspaces Della Chiara (in via Selva Grossa 24). All’appuntamento, promosso dal Comune, sono chiamati a partecipare stake holder, enti locali e nazionali, associazioni di categoria, il mondo dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura «e tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo. Quella che stiamo adottando per il racconto di Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024 – sottolinea Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza -, è una strategia diffusa, che mette al centro l’identità creativa, sostenibile, sportiva del territorio». Per Vimini «la rigenerazione urbana e sociale è un meccanismo di crescita e sviluppo economico. Cercheremo di realizzare, in prospettiva e funzione di Pesaro 2024, un marketplace capace di contaminare la tecnologia e la comunità, quali protagonisti dell’accoglienza; per farlo è necessario il coinvolgimento delle realtà del settore».

Dopo la registrazione (dalle 14), il pomeriggio si aprirà (ore 14:30) con l’intervento del sindaco Matteo Ricci e degli ospiti chiamati a relazionare sul comparto. Seguirà, alle 15:30, l’apertura dei sette Tavoli di lavoro che si svolgeranno, in contemporanea, negli spazi del workspace di Case Bruciate.

Il tavolo 1 sarà dedicato al tema “Capitale italiana della Cultura. La strategia della capitale diffusa”; il tavolo 2 a “Il turismo nella città che si rigenera: Pesaro 2024 capitale dell’attrattività”; il tavolo 3 a “Sport e grandi eventi”; il tavolo 4 a “Bike and Bycicles: percorsi a due ruote tra borghi e natura”; il tavolo 5 a “Riviera San Bartolo e turismo della sostenibilità”; il tavolo 6 a “Pesaro per tutti: la città dell’accessibilità”; il tavolo 7 a “Enogastronomia e percorsi del gusto”.

A concludere l’appuntamento saranno le restituzioni dei lavori e le conclusioni del vicesindaco Daniele Vimini.

Per partecipare, scrivere a info@comune.pesaro.pu.it indicando nome, cognome, recapito, e Tavolo di lavoro a cui si intende dare il proprio contributo, entro martedì 15 novembre.