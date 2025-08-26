Statale 16 tra sosta selvaggia e traffico, Vimini: «Baldelli si ricorda di Pesaro dopo 5 anni di nulla»

PESARO – Statale 16, la polemica è più rovente dell’asfalto dell’arteria che unisce Fano a Pesaro. Le parole dell’assessore regionale Francesco Baldelli sul tema della sosta selvaggia e della sicurezza, hanno generato reazioni. Nel dibattito si inserisce anche Daniele Vimini, candidato Pd alle prossime regionali per Matteo Ricci presidente e assessore comunale.

«Cinque anni di silenzio e immobilismo e ora, ad un mese dalle elezioni ci si ricorda di Pesaro? Baldelli ha ragione quando dice che la SS16 è “uno dei tratti più trafficati delle Marche”: ma lo è sempre stato, anche durante i suoi cinque anni di mandato. Curioso e fuori luogo farlo ora, a seguito di un evento tragico avvenuto, per giunta, nell’area di Fano e non di Pesaro e sulla scorta delle multe rilevate a chi non rispetta la sosta e la velocità nel tratto pesarese, più sicuro perché regolamentato attraverso un tutor. In cinque anni la Giunta Regionale non si è mai occupata del tema della Statale e in generale delle infrastrutture nel pesarese, quindi dovrebbe astenersi sul dare lezioni peraltro fuori tempo massimo. Stupisce infatti che Baldelli abbia dato appuntamento ad ottobre, evidentemente immagina che se ne occuperà il centro sinistra una volta riconquistata la Regione, cosa che avverrà».



Ancora: «In cinque anni, di cui gli ultimi tre con il Governo nazionale ‘amico’, come più volte rivendicato, la Regione avrebbe potuto ideare, con le Amministrazioni, un arretramento dell’attuale tracciato della Statale 16, con fondi Regionali e del Governo E invece l’unica azione fatta è stata quello di far saltare quasi 2 miliardi di finanziamento per l’arretramento della ferrovia, solo perché si tratta di un investimento intercettato dall’allora sindaco di Pesaro Matteo Ricci, opera questa davvero risolutiva del tema ‘Sottomonte’ perchè andrebbe a trasformare e riqualificare tutta l’area, tratto fanese compreso, facendone un vero paradiso per cittadini, turisti e operatori. Anche questo finanziamento, respinto dalla Giunta Acquaroli e finito ad altre regioni sarà recuperato dalla nuova giunta regionale, proprio in quel famoso tavolo di ottobre. Ancora una volta la destra non perde occasione per fare propaganda, strumentalizzando un tema caro alla città e mettendo davanti l’interesse politico al bene del territorio».