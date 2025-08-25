Statale 16 Pesaro, Baldelli: «Autovelox soluzione bizzarra, apriamo un tavolo con Anas»

PESARO – Statale Pesaro-Fano, nel dibattito si inserisce anche l’assessore regionale Francesco Baldelli.

La consigliera comunale Giulia Marchionni ha parlato di una «situazione pericolosa per il parcheggio selvaggio» chiedendo «un senso unico». Il sindaco Biancani ha detto no, ma ha rilanciato l’idea degli autovelox.

Baldelli tuona: «Basta improvvisazione. Sotto l’ombrellone si scatena il “festival della viabilità impossibile”.

Pesaro-Fano, strada statale sempre più “parcheggio a cielo aperto” e sotto gli occhi di tutti, è uno dei tratti più trafficati delle Marche, dove s’incrociano traffico commerciale di media percorrenza, mobilità locale, anche leggera, e turistica, un mix di caratteristiche che fanno schizzare in alto il livello di pericolosità soprattutto d’estate. E, come ogni estate, ecco il solito appuntamento con il festival delle soluzioni bizzarre, parole in libertà che rischiano di mettere in secondo piano la questione di fondo che riguarda la città di Pesaro: la mancanza di visione urbanistica di chi l’ha governata per decenni e che ora vorrebbe governare una regione usando lo stesso metodo fallimentare».

Baldelli aggiunge: «Chi non progetta offrendo soluzioni efficaci, concrete e strutturali, ha solo il fiatone di rincorrere sempre le emergenze, tappando buchi che nel frattempo diventano voragini e ricorrendo alla sempreverde misura pilatesca di un autovelox che, oltre a non risolvere alla radice la questione, danneggia cittadini, turisti e operatori economici. Pensare di risolvere il problema della sicurezza in un’area ad elevata densità di traffico, in una strada statale che deve essere necessariamente a due corsie, solo piazzando autovelox significa continuare a nascondersi dietro un dito per non voler ammettere la manifesta incapacità di risolvere una volta per tutte un problema storico per la città.

Riesumare, inoltre, il bypass ferroviario di Ricci, capolavoro di fantasia che neanche il candidato delle sinistre ha più il coraggio di nominare, è da primo premio per la battuta più esilarante dell’estate pesarese».

L’assessore regionale chiude: «Pesaro non ha bisogno di improvvisazioni, ma di soluzioni serie, durature e soprattutto condivise, per uscire una volta per tutte dalla gabbia isolazionista in cui le amministrazioni a guida PD l’hanno colpevolmente relegata per interessi di partito. Per questo, a ottobre, la nuova Giunta regionale aprirà un tavolo tecnico con le città di Pesaro e Fano, Anas, Polizia Stradale e gli altri soggetti interessati, per passare finalmente dalle chiacchiere ai fatti, per garantire sicurezza e fluidità al traffico, per fare ciò che Ricci non ha fatto in quindici anni da presidente di Provincia e poi sindaco del capoluogo. Perché le Marche meritano strade sicure e moderne».