Statale 16, Lanzi: «Servono barriere fisiche contro il parcheggio selvaggio e più vigili urbani»

PESARO – Statale 16, criticità e richieste di controlli. Il consigliere comunale di Pesaro Svolta Marco Lanzi evidenzia alcuni aspetti.

«Nel periodo estivo il tratto costiero della Statale 16 si trasforma una arteria pericolosa e caotica a causa del traffico intenso e del parcheggio selvaggio. Il quadro che emerge è quello di una situazione strutturalmente critica, soprattutto nei mesi estivi, con gravi rischi per la sicurezza stradale e l’incolumità dei pedoni, dei ciclisti e degli stessi automobilisti. Gli episodi di pericolo non sono eccezioni, ma diventano quasi la norma, come testimoniato dall’ultimo incidente mortale di Ferragosto, e da numerose situazioni-limite quotidiane. Il principale problema è costituito sicuramente dai parcheggi abusivi sulla banchina lato mare, che impediscono visibilità e libertà di manovra».

I dati forniti dall’assessore comunale Sara Mengucci delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Locale dal primo giugno al 19 agosto parlano di 725 multe. «Solo 57 sono state elevate per la sosta in banchina, lato mare, un numero veramente esiguo rispetto alle migliaia di violazioni commesse – sottolinea Lanzi – È evidente che non si può pensare di risolvere il problema esclusivamente aumentando la pressione sanzionatoria ma è altrettanto vero che una amministrazione comunale non può tollerare ogni giorno, per anni, il parcheggio selvaggio di centinaia di autovetture e motocicli, con il risultato di far diventare questi parcheggi illegali e pericolosi una consuetudine, un fatto normale e quindi considerato legittimo».

Lanzi aggiunge: «Le macchine vengono parcheggiate anche in zone riservate ai mezzi di soccorso o in mezzo alla strada e nelle vie di accesso pedonali. Siamo di fronte a un problema cronico, noto e sottovalutato. Servirebbero maggiori controlli e sanzioni costanti e una segnaletica più chiara e barriere fisiche per impedire la sosta illegale. È inutile e non ha senso scaricare le responsabilità su altre Forze di Polizia che sono impegnate nel controllo del territorio. La Polizia Stradale presenta una continua emorragia di personale e non riesce nemmeno a garantire una copertura H24 del territorio provinciale, con il rischio che anche in caso di incidenti gravi possano non esserci pattuglie disponibili per un intervento. Quest’anno l’amministrazione comunale non ha assunto un solo nuovo operatore della Polizia Locale: la prima azione deve consistere nell’investire molte più risorse da destinare all’assunzione di nuovo personale».