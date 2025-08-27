Il segretario Udc accusa: «Da 14 anni si parla del collegamento Pesaro–Fano, ma chi ha governato non ha fatto nulla. Ora spuntano proposte fantasiose in piena campagna elettorale»

PESARO – Statale 16, la sicurezza e la sosta selvaggia continuano a generare scontri politici.

Il segretario comunale Udc Alessandro Di Domenico interviene: «Il dibattito che si è acceso a seguito del disagio che ha creato la SS16 , sul lungomare di Pesaro, ha chiaramente acceso gli “appetiti elettorali” di tutti i candidati che vorrebbero sedere su uno scranno del Consiglio Regionale, e molti di questi sono addirittura complici, imbarazzanti, di una situazione Kafkiana.

Alcuni candidati si sono lanciati in ipotesi o analisi della situazione della struttura viaria del pesarese criticando la gestione della Statale Adriatica 16 in questo periodo estivo (che è così da sempre) quando, la loro memoria corta, le stesse persone hanno avuto responsabilità di governo o addirittura sono stati sindaci di sinistra».

Di Domenico va a fondo: «Purtroppo per loro la mia attività politica decennale è confortante per la memoria storica dei fatti e, uno tra tutti, è che con le opere compensative della 3° corsia autostradale, era prevista almeno la progettazione della complanare Pesaro – Fano. Ripeto, che doveva costeggiare la terza corsia dell’autostrada e utilizzare la vecchia galleria dell’autostrada stessa.

Dopo circa 14 anni, perché è di questo che si parla, oggi tutti escono con idee o proposte più fantasiose e addirittura che si “azzarda” a fughe in avanti nelle quali occorre potenziare il collegamento Pesaro – Fano. Complimenti. Certo che questo qualcuno avrebbe dovuto pure constatare che l’insufficienza infrastrutturale del territorio pesarese è rappresentato anche dal collegamento tra Pesaro e Urbino».

Il candidato alla regione chiude: «Visto che le stesse anime di sinistra hanno sempre governato tutta la vallata del Foglia (Montelabbate a parte), in questo scenario generale, noi dell’UDC abbiamo sempre spinto l’opposizione a proporre la Montelabbatese a 4 corsie almeno fino alla Morciola (con le opere compensative del casello autostradale) prevedere la realizzazione della complanare a fianco dell’attuale autostrada almeno fino a Fano e declassare la Statale 16 per poter meglio gestire gli spazi che oggi sono oggetto di dispute elettorali e basta».