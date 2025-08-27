Statale 16, Baldelli replica a Vimini: «Pesaro deve avere una politica urbanistica»

PESARO – Statale 16, veleni incrociati. L’assessore regionale Francesco Baldelli replica al vicesindaco Daniele Vimini.

«Lancio un caloroso appello: “Vimini svegliati, basta col vittimismo”. Lascia che Pesaro superi l’isolazionismo in cui è stata relegata dalle amministrazioni a guida PD, le stesse che ti hanno visto tra i principali responsabili fino a qualche mese fa. La questione della sicurezza sul tratto Pesaro-Fano è una delle prove più evidenti del fallimento di chi ha governato per decenni la Città di Rossini, privandola di una seria politica urbanistica, che è la premessa indispensabile per avere una visione di sviluppo, per i cittadini che vi risiedono e le attività economiche che vi operano. Parcheggi, viabilità e pianificazione urbana sono competenze del Comune, e se la Regione tende una mano, chi amministra la Città non può morderla per miseri fini elettorali, buttarla in sterile polemica e voltare le spalle continuando a danneggiare i cittadini».

E se il sindaco proponeva rilevatori di velocità per rallentare le andature e aumentare la sicurezza, Baldelli rileva: «Autovelox sono cure palliative, scappatoie troppo facili per chi continua ad essere orfano di visione e di proposte concrete e durature. Basti pensare che già ora il tratto in questione sconta un “vero autovelox” e una sorta di “autovelox naturale”, considerato che, in estate e per l’affollamento di mezzi e persone con auto in sosta che invadono parte della carreggiata, è davvero complicato superare i 40 km orari. Il tavolo tecnico che organizzeremo, su cui mi sembra che lo stesso Vimini sia d’accordo, è la sede ideale per affrontare seriamente e una volta per tutta l’ annosa questione. Che sia un primo accenno di risveglio per Vimini? Lo spero proprio, anche se mi interessa di più risvegliare Pesaro e liberarla dalle dannose tendenze isolazioniste che hanno caratterizzato le passate amministrazioni».