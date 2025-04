Pesaro, in 14 mila per l’Adriatica Cup: il basket traina il turismo

PESARO – Il basket per lanciare la stagione turistica.

Grazie alla Adriatica Cup, Pesaro attende 14 mila piccoli atleti e famiglie. I tornei, dedicati al pesarese Giorgio Marrollo, sono giunti alla 22esima edizione e si svolgeranno nei due ponti del 25 aprile e del primo maggio.

Il primo torneo, infatti, si svolgerà dal 25 al 27 e il secondo dal primo al 4 maggio. In totale parteciperanno 250 squadre per circa 4.000 atleti che trascineranno genitori e parenti ad usufruire delle strutture ricettive di Pesaro, Gabicce e Cattolica.

«Una manifestazione che continua a fare numeri importanti – dice l’assessora allo sport Mila Della Dora – e lo dobbiamo all’organizzazione, all’Apa, ma anche alla possibilità che offre l’amministrazione mettendo a disposizione gli impianti sportivi, uno a poca distanza dall’altro. Un vantaggio evidente per la qualità del tempo che non viene impiegato in trasferimenti ed è uno dei punti di forza di questo torneo».

«La manifestazione stava per essere annullata – spiega Giuseppe Ponzoni, organizzatore dell’evento – a causa della sospensione degli eventi sportivi in tutta Italia disposta per le commemorazioni di Papa Francesco dal Ministero, dato che la Federazione non è autorizzata a fornire gli arbitri richiesti da noi per le partite in calendario. Siamo riusciti a rimodellare il calendario, giocando solo nei giorni consentiti e recuperando le partite che non si potranno svolgere sabato».

Il presidente dell’Apa, l’associazione pesarese albergatori, Marco Filippetti, sottolina : «Dobbiamo mettere a frutto i numeri di questi tornei ha detto perché le vacanze di Pasqua per Pesaro, ma in genere per tutta la riviera, non sono state memorabili, per cui queste manifestazioni, oltre alla ricchezza che portano a tutto l’indotto, sono anche un modo per fare conoscere la nostra città a queste famiglie che magari poi scelgono di tornare a per le vacanze estive».