Italservice Pesaro, obiettivo continuità davanti ai propri tifosi

PESARO – L’Italservice Pesaro cerca un successo da regalare al proprio pubblico. Dopo il blitz dell’ultimo turno sul campo del Ciampino, i biancorossi tornano al PalaMegabox desiderosi di agguantare la seconda vittoria consecutiva nell’ottava giornata di Serie A di Calcio a 5. Venerdì 17 novembre alle 20:30 arriva lo Sporting Sala Consilina (diretta su Futsaltv.it).

L’ultima gara giocata tra le mura amiche non ha sorriso ai pesaresi, usciti dal palazzetto con un 4-1 in favore della Sandro Abate. Il primo successo in trasferta però, quello ottenuto nella tana del Ciampino, ha fatto capire che l’Italservice c’è e vuole dire la sua in campionato. Per farlo, la complicata sfida allo Sporting rappresenta un crocevia importante nella stagione dei rossiniani, seppur è ancora troppo presto per ipotizzare i piazzamenti finali.

L’incontro però si prospetta scintillante. I padroni di casa, al momento nel cuore della classifica con 10 punti, cercano una vittoria che garantirebbe il sorpasso nei confronti dei loro prossimi rivali. Lo Sporting infatti si trova attualmente in zona playoff Scudetto a quota 12 punti.

I ragazzi di mister Fausto Scarpitti proveranno a conquistare i tre punti, davanti ad un pubblico che, come al solito, si prospetta carico e voglioso di dare il proprio contributo. I campani però, daranno indubbiamente del filo da torcere.