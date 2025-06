Sponsorizzazioni, Perricci e Di Domenico: «Sconcertati dalle parole di Biancani, si dimetta»

PESARO – Dopo le parole del presidente della Vis Pesaro Bosco, la replica del sindaco Andrea Biancani. Ma tra le righe c’è qualcosa che ha scatenato la reazione delle opposizioni.

Pia Perricci presidente di EvolviAmo Pesaro sottolinea: «Con sgomento abbiamo ascoltato le parole del sindaco Biancani che in conferenza stampa, senza freni ha dichiarato: “Io non voglio essere indagato. Se un sindaco chiama un’impresa per farsi dare dei soldi il giorno dopo quell’impresa gli viene a chiedere qualcosa. Nessuno fa niente per niente”. Sono tantissimi i Comuni d’Italia che hanno sponsor privati, senza avere nulla in cambio da parte della pubblica amministrazione! Legalmente lo sponsor ci “guadagna” in immagine e detrazione fiscale, esattamente per come avviene nelle società sportive. E’ evidente che, il compito di una sana amministrazione, è quello di non rendersi ricattabile, ma evidentemente nel comune di Pesaro qualcosa è sfuggito di mano. Perché Biancani dice di non voler essere indagato? Biancani per caso è a conoscenza di qualche persona politica indagata per sponsorizzazioni? Una tale asserzione, appare agli occhi di un qualunque lettore come un vero e proprio atto di accusa nei confronti della vecchia amministrazione che, ci riporta a quella lettera del 17 giugno con la quale Ricci e Vimini chiedevano dei soldi per le sponsorizzazioni a una banca».

Perricci chiude: «Dire che, nessuno fa niente per niente, è sostanzialmente come dire che tutte le aziende private che nelle scorse amministrazioni hanno fatto delle sponsorizzazioni hanno ricevuto dei favori. E allora, se Biancani sa qualcosa, parli apertamente e chiaramente e soprattutto riferisca alla Procura della Repubblica, anche perché la sua Giunta è la fotocopia della Giunta della vecchia amministrazioni. Quindi sostanzialmente da chi si sta dissociando? Da quel sistema che lui stesso, aveva detto di aver bloccato il 2 agosto 2024? Quando aveva addirittura riferito di voler indietro i soldi? Questi soldi sono tornati?».

All’attacco anche Alessandro Di Domenico dell’Udc: «Ma se il sindaco Biancani, mette le mani avanti su quello che è successo a Pesaro, “perché lui non vuole essere indagato”, fino ad ieri in quale partito e in quale coalizione militava? Ma quando era assessore tutto questo non accadeva? Ho l’impressione che abbia scoperchiato il “Vaso di Pandora” di Pesaro. Credo che l’unica strada percorribile sia quella delle dimissioni del sindaco della giunta “fotocopia”, quella della giunta Ricci, e che la Procura a questo punto apra un fascicolo per poter fare chiarezza su queste dichiarazioni e “interpelli” il Sindaco Biancani come “persona informato sui fatti” , visto che egli stesso ha ben chiaro quello che accade quando si chiede una sponsorizzazione e cosa vuole indietro lo sponsor, così lui dice».