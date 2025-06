Sponsorizzazioni, Biancani: «Mie parole strumentalizzate solo per fare polemica»

PESARO – Sponsorizzazioni, il sindaco Biancani replica all’opposizione.

«Il Comune cerca sponsor per i suoi progetti ed iniziative, lo fa e lo farà perché è un ente che non ha l’obiettivo del profitto ma quello dell’interesse pubblico. Lo fa perché, soprattutto oggi le risorse sono limitate e vogliamo siano destinate alle nostre priorità che sono quelle sociali, culturali, sportive e turistiche. Lo facciamo come tutti i Comuni d’Italia, perché è giusto e previsto dalla legge». Il sindaco Andrea Biancani chiarisce la sua posizione e quella dell’Amministrazione comunale sulle richieste di sponsorizzazioni private. «Le mie dichiarazioni sono state decontestualizzate e usate in maniera pretestuosa da un’opposizione senza argomenti che strumentalizza le parole per fare polemica e avere visibilità. Ricordo quale fosse il tema della conferenza stampa: la riposta al presidente della Vis. Si parlava di calcio, di rapporti tra il Comune e la società calcistica della città. Tutto quello che ho detto faceva riferimento a questo, come è facile capire se si ascolta, senza dietrologie, quanto detto».

Biancani sottolinea che «il mio intervento era in risposta alla domanda di un giornalista che faceva un paragone tra l’impegno dell’Amministrazione per trovare supporti economici alla Vuelle e non alla Vis. La risposta che ho dato, infatti, è che “il Comune non si è attivato per trovare gli sponsor per nessuno, neppure per la Vl” e se lo facesse, a mio avviso, sarebbe sbagliato perché sono società sportive private che, legittimamente, hanno anche una finalità di tipo economico».

Il sindaco ribadisce «che la risposta era strettamente legata alla domanda sulle sponsorizzazioni alle due società private» e che non c’era alcun riferimento al passato: «Il mio intervento non aveva nulla a che vedere – e non era un giudizio di merito – sulla precedente Amministrazione come vuol si vuol fare passare da un’opposizione senza argomenti che strumentalizza le mie parole per fare l’unica cosa che sa fare: provare a fare polemica mettendo in relazione le mie scelte con quelle della precedente amministrazione. Questa strumentalizzazione continua, questo continuo confronto con il passato, sono privi di senso, senza nessun fondamento e, soprattutto, senza alcuna utilità. È ora di fare basta». .

«Per fugare loro ogni dubbio» Biancani precisa ai consiglieri «che il Comune non bloccherà la ricerca di sponsor per fini istituzionali o per sostenere le attività proprie dell’Amministrazione comunale. Continueremo a farlo, secondo procedure e modalità lineari e trasparenti». Perché «la collaborazione pubblico–privato non è solo giusta ma anche auspicabile in molti ambiti, da quello culturale a quello sociale, che hanno una finalità istituzionale o di interesse pubblico tanto è che oggi, se c’è un problema, è proprio la mancanza di soggetti privati anche all’interno delle nostre fondazioni culturali. Istituzioni che nascono, in tutta Italia, proprio con l’obiettivo di rafforzare il rapporto pubblico-privato ma sempre e solo rivolte a finalità di interesse pubblico».

Il sindaco aggiunge che, «È bene che il tessuto sportivo della città sia sostenuto dal mondo imprenditoriale perché anche le associazioni sportive, al pari di quelle culturali, ambientali e sociali, svolgono un’insostituibile funzione di aggregazione, di costruzione di valori sani e sono un punto di riferimento per migliaia di famiglie pesaresi». E ancora, «Altrettanto importante è il sostegno che i privati (aziende o singoli che ringraziamo) fanno, liberamente, come sponsor a favore di tutte le realtà che portano valore aggiunto alla nostra città. È un’attività positiva che auspichiamo perché favorisce la crescita e l’unione della nostra comunità».