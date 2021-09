Pesaro, spinte e sputi ai carabinieri alla Fiera di San Nicola, arrestato

PESARO – Litiga con un ambulante della fiera di San Nicola, a Pesaro, poi sputa ai carabinieri: arrestato.



Il fatto è accaduto domenica sera e lunedì si è svolta la direttissima in tribunale a Pesaro. Un marocchino di 39 anni, residente a Milano, è stato visto inveire contro un suo connazionale, ambulante della Fiera. I toni si sono accesi e alcuni passanti hanno dato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri.



Alla vista dei militari l’uomo ha dato in escandescenze e ha iniziato a spintonare e persino a sputare contro i carabinieri. Il tutto condito da insulti e improperi. I carabinieri lo hanno quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.



L’uomo ha patteggiato a sei mesi ma la pena non è sospesa visti i numerosi precedenti dell’uomo tra cui rapina, furto, rissa, resistenza. Resterà in carcere poi avrà il divieto di dimora a Pesaro.