Spiaggia libera per i cani a Baia Flaminia, Pozzi: «Anche quest’anno a Pesaro il mare per gli amici a quattro zampe» 

Per il terzo anno consecutivo il Comune conferma il tratto di arenile: disponibile il via al bando per la gestione

PESARO – Anche quest’estate Pesaro avrà la sua spiaggia dei cani a Baia Flaminia. Ad annunciarlo è l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, che spiega: «per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione ha deciso di destinare il tratto di arenile libero tra il fiume Foglia e la concessione demaniale dei Vigili del Fuoco agli amici a quattro zampe a i suoi padroni, confermando il successo delle scorse estati. Vogliamo una città sempre più accogliente, per i cittadini, per i turisti e per i lori cani. L’esperimento degli scorsi anni è andato molto bene. Abbiamo dimostrato che la spiaggia dei cani può convivere con il resto degli stabilimenti balneari, senza tensioni come qualcuno temeva. Un ulteriore servizio che diamo a chi sceglie le nostre spiagge».

Questa mattina è uscito il bando per la gestione, consultabile sull’albo pretorio del Comune. «Chi si aggiudicherà il bando – continua Pozzi – dovrà provvedere alla pulizia e monitoraggio della spiaggia libera, compresa l’area aperta all’accesso dei cani, al deposito e stoccaggio di ombrelloni, al servizio di vendita alimentare e bevande con un mezzo ambulante food track e al noleggio e gestione di lettini».