Spi Cgil: quattro sportelli per aiutare gli anziani nella prenotazione vaccinale

PESARO – La Cgil è pronta a fare la sua parte nell’aspetto informativo per i vaccini. Lo Spi, sindacato pensionati mette a disposizione quattro sportelli dedicati per aiutare, per offrire un consiglio a chi ne ha bisogno per la prenotazione vaccinale.

«È una corsa contro il tempo, quella dei vaccini, e si sa che per correre bisogna avere delle buone gambe, per questo è necessario fare presto e fare bene – spiegano allo Spi Cgil – Dobbiamo dircelo con grande chiarezza e franchezza: ogni giorno, ora o minuto perso ha una diretta e drammatica conseguenza in termini di vite umane, in particolare nella categoria degli anziani e delle persone fragili.

Dal 12 febbraio anche la nostra regione ha avviato la fase della campagna vaccinale rivolta ai grandi anziani.

Tuttavia, non sfugge a nessuno che proprio la popolazione più anziana è quella che ha la maggior difficoltà a destreggiarsi con gli strumenti tecnologici.

Come sindacato dei pensionati vogliamo metterci a disposizione e collaborare per la campagna vaccinale più grande della storia. Di fronte al più grande sforzo collettivo a cui siamo tutti chiamati nel Paese, il sindacato pensionati può svolgere un ruolo attivo.

Lo Spi e la Cgil hanno un’organizzazione molto radicata in tutto il territorio provinciale, che ci permette di offrire un’informazione diffusa e capillare.

Per questo abbiamo deciso di avviare uno “sportello” dedicato. Per lo Spi però è necessario, inoltre, dare risposte concrete, fin da subito, anche agli anziani soli, non autosufficienti, che devono spostarsi per potersi vaccinare».

Ecco le sedi dello Spi Cgil a cui ci si può rivolgere:

SPI – CGIL Pesaro, via Gagarin 179 Tel. 0721 420516

SPI – CGIL Fano, via Roma 93/A Tel. 0721 808970

SPI – CGIL Urbino, via Sforza 249 Tel. 0722 350565

SPI – CGIL Fossombrone, via Giganti 16 Tel. 0721 740606