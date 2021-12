TAVULLIA – Spettacolo e gare combattutissime al MotoRanch di Tavullia per la settima edizione della 100 km dei Campioni. L’edizione 2021 si è conclusa con il trionfo della coppia di casa Valentino Rossi – Luca Marini; un successo arrivato al termine di una lotta combattutissima con Elia Bartolini e Stefano Manzi, secondi al traguardo. Terza piazza per Mattia Pasini e il compagno di squadra Lorenzo Baldassarri. (A questo link il video della premiazione)

A seguito della tradizionale partenza in stile endurance è stato Elia Bartolini a chiudere davanti a tutti il primo giro della settima edizione della 100 km dei Campioni, guadagnando in poche tornate un discreto vantaggio sugli inseguitori Valentino Rossi e Mattia Pasini. Durante la gara, corsa su 50 giri con cambio pilota ogni 5 tornate, non sono mancati numerosi colpi di scena, primo fra tutti la scivolata di Marini che però non ha compromesso la rimonta del pilota della VR46 Riders Academy. A 12 giri dalla conclusione ha infatti siglato il sorpasso della vittoria su Stefano Manzi.

Lotta apertissima per il terzo gradino del podio tra le coppie Pasini-Baldassarri e Bezzecchi-Migno, conclusasi a favore della prima a causa di una scivolata di Bezzecchi a pochi chilometri dal traguardo. A chiudere la top ten Jorge Lorenzo, entusiasta della sua prima esperienza al Ranch, con Dennis Foggia.

Solo 13° Vinales, in coppia con Lecuona. La giornata finale della settima edizione della 100 km dei Campioni si poi è conclusa con la consueta cerimonia del podio con consegna dei tradizionali trofei di salumi alle coppie vincitrici e ai tre migliori piloti dell’Americana corsa sabato pomeriggio.