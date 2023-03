Spaccio tra Milano e Lodi, 9 arresti e due indagati anche nel Pesarese

PESARO – Nove arresti nel lodigiano per droga, perquisita un’abitazione anche a Pesaro.

Due gli indagati nel Pesarese con un ruolo marginale, ma rientrati sotto la lente dell’indagine per i contatti con i pusher arrestati.

Il gruppo sarebbe accusato di gestire una rilevante fetta del mercato degli stupefacenti a cui facevano riferimento centinaia di consumatori lombardi e per questo nove persone sono state arrestate dai carabinieri di Lodi.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo spacciava quotidianamente dando appuntamenti ai clienti in luoghi di campagna sempre diversi tra lodigiano e sud Milano. Tra loro c’è chi ha acquistato per 6mila euro un’automobile da un privato, un’Audi A3 usata, pagandola solamente per metà con hashish e per l’altra metà con cocaina.

Un’indagine che parte da lontano e che ha visto tre mesi di pedinamenti e controlli in cui i militari hanno accertato oltre 1000 cessioni, per un importo superiore a 30.000 euro complessivi, presumendone molte di più. Il Gip del Tribunale di Lodi ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. Dopo le indagini, condotte in gran parte nel 2022, ieri mattina è scattata l’operazione che ha visto all’opera oltre cinquanta carabinieri dei Comandi Provinciali di Lodi, Milano e Pesaro Urbino oltre a unità cinofile dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Orio al Serio (Bergamo), di Casatenovo (Lecco) e Pesaro.

L’attenzione è stata rivolta a anche a un colombiano di 27 anni e una ragazza romena di 34 anni residenti nel Pesarese. Ieri mattina è stata perquisita la loro abitazione e sarebbe stata trovata una dose di hashish. Sarebbero coinvolti nell’indagine come piccoli spacciatori locali che si sarebbero riforniti dai pusher che operavano nel lodigiano.

Dei 9, sono già finiti in carcere a Lodi due cittadini di origine cubana di 40 e 31 anni e un cittadino di origine algerina 45enne, tutti rintracciati a Melegnano (Milano). Sequestrata droga, contanti e bilancini di precisione.