Spaccio e degrado alla stazione di Pesaro: attivata una pattuglia della Polizia locale

PESARO – Spaccio e degrado nella zona della stazione, attivata una pattuglia a piedi della Polizia Locale.

Il presidente Quartiere Centro Storico Luca Storoni e il consigliere di Ascoltiamo Pesaro Corrado Brancati, hanno incontrato l’assessore Pozzi e il Comandante della Polizia Locale Galdenzi, al fine di verificare possibili soluzioni per incrementare i livelli di sicurezza del Centro Storico, ed in particolare della zona Stazione, di cui è stato più volte denunciata la situazione di degrado ed il diffuso spaccio di droga.

«Abbiamo evidenziato la situazione della stazione, richiedendo che l’Assessore e il Comandante si attivassero, insieme anche alle altre forze di polizia e ai carabinieri presenti sul territorio, al fine di intensificare i controlli e al fine di disporre una pattuglia permanente in zona» spiega Brancati.

«Abbiamo riscontrato disponibilità all’ascolto, in relazione ad un problema che era ovviamente a loro ben noto e riteniamo di aver avuto garanzie per un maggior impegno nel presidio del territorio. In particolare il comandante Galdenzi ci ha comunicato come sia già attivo un servizio di vigilanza a piedi di una pattuglia che è deputata al controllo della zona stazione, zona ospedale e zona piazzale Lazzarini. Tale pattuglia si dovrebbe continuamente muovere sulla zona, al fine di offrire un puntuale presidio della stessa. Il comandante ci ha garantito che si attiverà per assicurare che tale servizio sia disposto ed effettuato in maniera stabile, senza che la pattuglia venga talora dirottata su altre emergenze. Inoltre ci ha assicurato un potenziamento del controllo con il personale ausiliario in arrivo per la stagione estiva».

L’assessore Pozzi poi si è impegnato a riproporre il problema stazione nei prossimi incontri sul tema sicurezza in prefettura, al fine di chiedere anche alle altre forze di polizia un sempre maggiore ausilio in tale prospettiva.

«Riteniamo di aver ottenuto un risultato importante; solo con un controllo attivo dell’area si può limitare l’attuale situazione di spaccio e di insicurezza alla stazione. Certo avremmo preferito ottenere la garanzia di una pattuglia fissa nella zona stazione, ma in ogni caso abbiamo apprezzato la disponibilità offerta per un maggiore impegno e controllo – chiudono Serena Boresta e Alessandro Bettini consiglieri del Gruppo Ascoltiamo Pesaro – Lo riteniamo un risultato importante del nostro Gruppo Ascoltiamo Pesaro. Verificheremo nei prossimi mesi se queste misure saranno effettivamente sufficienti a garantire un sostanziale miglioramento della situazione. Diversamente insisteremo per provvedimenti più drastici».