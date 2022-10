L’opposizione contesta i 5 milioni necessari per l’attraversamento pedonale e ciclabile. «In una fase simile non ci sarebbe copertura. E abbiamo già opere ferme»

PESARO – Sottopasso stradale di viale della Vittoria, la contestazione del centrodestra. L’obiettivo del Comune è «incentivare il collegamento pedonale e ciclabile del centro storico con la zona mare mitigando la “barriera” stradale rappresentata della Strada Statale 16 nel cuore della città».



Ma l’opposizione non è affatto d’accordo. «È totalmente inopportuna la scelta di sperperare oggi oltre 100.000 euro per il progetto definitivo del sottopasso stradale di Viale della Vittoria. Uno spreco di risorse pubbliche per un progetto faraonico, senza una vera utilità e che costerebbe oltre 5 milioni, fatto in un momento storico in cui le risorse andrebbero centellinate o almeno usate con oculatezza. Invece di assecondare supinamente sempre i desideri di megalomania del sindaco, la Giunta si concentri a terminare i cantieri lumaca che da anni cercano un completamento».

I gruppi consiliari di Lega, Prima c’è Pesaro, Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimono la loro contrarietà allo stanziamento di 133.927,31 euro per l’incarico per la redazione di un progetto definitivo relativo alla “Realizzazione di un sottopasso stradale in Viale della Vittoria in corrispondenza di Viale della Repubblica“, che si sommano ai 17 mila euro «sprecati per realizzare lo studio di fattibilità dello scorso marzo».

«In un momento economicamente difficile da un punto di vista economico per il Comune di Pesaro, come si possono buttare all’aria queste ingenti cifre per un’opera pubblica di quasi 5 milioni di euro che non ha ad oggi alcuna copertura economica? Come si può pensare oggi, in un momento di difficoltà per gli appalti pubblici a causa del rincaro delle materie prime, di imbarcarsi in un progetto così costoso e complicato per la viabilità? Ma soprattutto, il sindaco si rende conto che è un progetto totalmente inutile?

Il Sindaco Ricci, continuando a perpetrare questo progetto, dimostra come sempre di anteporre il suo ego e il suo esibizionismo mediatico all’interesse della città. La Giunta non sia complice e pensi piuttosto ad attivarsi per completare i tanti cantieri lumaca aperti che non trovano conclusione da anni».

Le citazioni sono tante. «Vogliamo parlare del pozzo senza fondo del cantiere del Palazzetto che è passato dai 3 milioni a 9 in pochi anni e dopo innumerevoli annunci? Vogliamo parlare del ponte sul cavalcavia lasciato a metà in modo piuttosto pericoloso ed in attesa di completamento? Del Vecchio Tribunale? Del San Domenico? In un momento complicato e difficile per le finanze degli enti pubblici vorremmo una maggiore sobrietà da parte della Giunta e non azioni di propaganda e visibilità molto costose ed inopportune».