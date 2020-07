Sostegno al commercio, Pandolfi: «Il nostro obiettivo è dare risposte concrete»

PESARO – Pochi giorni fa un incontro tra le parti per rilanciare il Commercio nel centro storico dopo l’emergenza sanitaria del coronavirus. A seguito di quella situazione parla il presidente della IX commissione Vittorio Petretti che dice: «Tengo a precisare che il dibattito con gli imprenditori del centro città, tenutosi nell’ambito della commissione riunita il 2 luglio scorso, si è svolto in un clima sereno e costruttivo, nel rispetto dei ruoli istituzionali e dei legittimi differenti punti di vista dei consiglieri di maggioranza e di minoranza».

Poi prosegue: «Forse non tutti sanno che tra le prerogative della commissione rientra quella di indire le audizioni di cittadini che ne facciano richiesta, anche se non organizzati in associazioni, purché portatori di istanze e/o rimostranze di interesse generale, così come è avvenuto nel caso “sotto accusa”. Per tale motivo trovo che il risentimento dei membri delle associazioni di categoria per il “mancato invito” sia del tutto fuori luogo e che l’esternazione letta sul giornale: “i componenti della Commissione ci stanno prendendo in giro” risulti piuttosto infelice, oltre che tendenzialmente offensiva».

E ancora: «Gli eventi passati dimostrano che non è mai stata mia intenzione, né mai lo sarà, “offuscare” la legittima rappresentatività delle associazioni di categoria oggi “risentite”. In tempi non lontani, infatti, tali associazioni hanno avuto l’occasione di partecipare ai lavori della commissione, collaborando fattivamente e in modo costruttivo, con i consiglieri e con l’assessore competente, per risolvere questioni importanti dei propri assistiti. Garantisco dunque che sarà mia cura continuare ad invitare le associazioni qualora sia necessario il loro contributo».



Luca Pandolfi, capogruppo Forza Pesaro Ungranbelpo’, aggiunge: «L’incontro del 2 luglio è solo l’inizio di un confronto con tutte le parti coinvolte, imprenditori in primis, ma anche associazioni di categoria, amministrazione comunale e quartiere. Il nostro gruppo crede da sempre nell’importanza del dialogo e del confronto serio tra le parti, senza polemiche strumentali. Il nostro obiettivo è dare risposte concrete ai problemi e alle necessità dei pesaresi. Chiunque voglia sedersi ad un tavolo a confrontarsi con questi obiettivi, sarà di aiuto».