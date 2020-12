La solidarietà non ha confini, una ditta di Piacenza aiuta la Caritas di Pesaro

La Saib dona 8 mila euro per un progetto di tirocini formativi. Intanto Sos Pesaro fa partire una raccolta fondi per i bisognosi

PESARO – La solidarietà non ha confini e una ditta di Piacenza ha abbracciato il progetto della Caritas di Pesaro. Intanto il Comune ha aperto una nuova raccolta fondi per i bisognosi.

La Fondazione Caritas Pesaro, nella rendicontazione del Fondo Emergenza Lavoro, ha destinato 15.000 euro per tirocini formativi nelle aziende pesaresi. Un piccolo segno di speranza per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo a 5 persone.

A sostegno di questa lodevole iniziativa arriva il mondo imprenditoriale anche da fuori regione. Saib S.p.a. di Caorso (PC), ditta leader nella produzione di pannelli di truciolare, nota a Pesaro nel distretto del mobile, nei giorni scorsi ha donato alla Caritas 8.000 euro per concorrere nel dare prospettive occupazionali a giovani e meno giovani attraverso borse lavoro.

Non è la prima volta che Saib manifesta concreta vicinanza al territorio marchigiano: nell’anno 2017, in occasione dell’emergenza neve nelle zone terremotate, partecipò al progetto promosso dalla Caritas e dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Pesaro per aiutare il Comune di Acquasanta Terme (AP) nella pulizia delle strade dalla neve per raggiungere località e case rimaste isolate.

«Questa strada tracciata da Caritas ed “imboccata” dalla Saib, è un segno tangibile del mondo del lavoro per una “condivisione ed una fraternità ritrovata», ha rilevato il direttore Caritas Emilio Pietrelli.

Intanto nuova iniziativa di solidarietà dedicata alle famiglie pesaresi. Ad annunciarla è SOS Pesaro, il comitato costituito da una rappresentanza del Consiglio e della Giunta comunale che, riunitosi venerdì, ha approvato una nuova raccolta fondi. L’assessore Riccardo Pozzi, tesoriere del Comitato ha spiegato: «I pesaresi non hanno mai lasciato indietro nessuno e lo dimostrano in maniera costante».

Nato ad aprile, durante la prima ondata della pandemia, il comitato SOS Pesaro riprende con maggior vigore i suoi interventi grazie al presidente del Consiglio comunale Marco Perugini che ha suggerito una proposta «per permettere alla generosità di esprimersi attraverso un canale solidale immediato e diretto».

I cittadini potranno fare donazioni tramite PAYPAL paypal.me/SOSPESARO SOS PESARO – Emergenza economica o tramite conto corrente “SOS Pesaro” (iban IT27S0882613303000000109506, causale: “SOS PESARO – Emergenza economica”.

Per ogni 10euro devoluto sarà consegnato un voucher alle famiglie bisognose individuate dai Servizi Sociali. I destinatari potranno spenderli per l’acquisto di beni e servizi utili alla crescita dei bambini: istruzione, prodotti prima infanzia 0-3 anni, tempo libero formativo.

«Sia come Amministrazione, sia come Comitato SOS Pesaro, abbiamo cercato in questi mesi di emergenza socio-economica causata dal Covid-19, di dare la maggior tempestività possibile agli interventi destinati alle famiglie. Le cifre che riusciremo a ottenere permetteranno loro di sostenere le spese per beni e attività utili alla crescita dei bambini, di trascorrere i prossimi mesi con più serenità e di sentire l’affetto e la vicinanza della comunità» ha aggiunto Sara Mengucci, assessore alla Solidarietà.