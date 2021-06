Società svuotate di 4 milioni, un arresto e 16 indagati nel pesarese

PESARO – Un arresto e sedici ingagati oltre al sequestro di immobili per 700 mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro sono al lavoro dalle prime luci dell’alba di giovedì 10 giugno nell’ambito dell’operazione denominata “Cassaforte di Famiglia”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro.



Sono una ventina le perquisizioni (domiciliari e locali) nei comuni di Vallefoglia (PU), Cantiano (PU), Ancona, Numana (AN), Bologna, Roma e nella provincia di Frosinone nei confronti di 16 indagati, 3 studi

professionali e 3 sedi societarie, nonché l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di beni immobili, per un valore di oltre 700 mila euro – tra cui una villa di lusso – nei comuni di Vallefoglia e Pesaro.



Al centro dell’inchiesta un sessantenne ben conosciuto nel tessuto imprenditoriale pesarese e non solo – destinatario della misura cautelare personale – titolare di fatto, unitamente alla consorte, di ben sei società, operanti nel settore della grande distribuzione e nel settore edile, per le quali erano intervenute le procedure fallimentari. I coniugi hanno una lunga storia legata ad aziende sparse in giro per l’Italia, supermercati, e già gravati, nel tempo, da provvedimenti cautelari personali per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Un’immagine aerea dall’elicottero della guardia di finanza di Pesaro

Le attività di indagine intraprese dalle Fiamme Gialle hanno avuto come punto di partenza numerose e consistenti movimentazioni finanziarie operate, tra il 2011 e il 2014, dai coniugi in favore di una società pesarese. Tali movimentazioni sono risultate essere parte delle distrazioni patrimoniali perpetrate a danno delle 6 società oramai fallite, che sono state spogliate di averi (beni, merci, disponibilità liquide) per un importo di circa 4 milioni di

euro.

La società in questione, il cui patrimonio sociale è detenuto in gran percentuale da una società fiduciaria – definita dall’indagato principale come “la cassaforte di famiglia” – è stata proprietaria di diversi immobili tutti nella disponibilità del nucleo familiare nonché protagonista, negli anni, di importanti operazioni economiche e finanziarie. Dopo aver accumulato debiti tributari, dagli anni 2010 al 2014, per circa 2,8 milioni di euro la stessa – attraverso la cessione del ramo d’azienda – ha trasferito il patrimonio immobiliare a un’altra società “schermo”, partecipata da professionisti compiacenti. Dall’ipotesi di reato inziale di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, le indagini hanno permesso di accertare a ulteriori condotte di reato quali l’intestazione fraudolenta di valori (art. 512

bis c.p.) ed il riciclaggio (648 bis c.p.): sono state infatti ricostruite complesse e molteplici operazioni societarie riguardanti passaggi di quote tra più società e soggetti, con il ruolo attivo di professionisti e consulenti del settore (anch’essi indagati) i quali, oltre a coordinare ed eseguire le operazioni riguardanti tali movimenti, sempre concordate con l’imprenditore, si sono anche resi intestatari diretti di quote sociali, fungendo da veri e propri “prestanome”, per

celare i reali beneficiari e la provenienza dei beni traferiti.



La Guardia di finanza continua nella sua costante attenzione ai reati fallimentari e il sequestro di patrimoni illeciti, anche sotto forma di beni, assume un valore anche “sociale”, poiché consente di restituire alla collettività le ricchezze

sottratte, sia che si tratti di sottrazione all’Erario che alle masse creditorie delle società fatte fallire con le condotte illecite.