Soccorso Alpino, tre interventi nel Pesarese: cacciatore finisce in un dirupo

PESARO – Domenica intensa per le stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico del Servizio Regionale impegnato in numerose operazioni di soccorso; in particolare quella di Pesaro/Urbino è stata chiamata sin dalle prime ore del mattino in una serie di interventi che si sono succeduti nell’arco dell’intera giornata.

Alle 7:30 circa, la prima chiamata al 118 è giunta dalle campagne di Fossombrone dove un cacciatore impegnato con i propri cani è precipitato per diversi metri in una scarpata, riportando diversi traumi. Sul posto sono giunti tre operatori della stazione di Pesaro/Urbino in contemporanea con l’elisoccorso Icaro 02 di stanza a Fabriano. L’equipe sanitaria verticellata in sicurezza direttamente sul ferito grazie al tecnico del Soccorso Alpino sempre presente a bordo, ha stabilizzato l’infortunato che poi è stato imbarcato, sempre tramite verricello, assieme all’equipe sanitaria per poi essere elitrasportato all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Gli uomini del Soccorso Alpino in azione

Alle 12:30, in provincia di Ascoli Piceno, un ciclista in mountain bike è caduto rovinosamente sul sentiero frangifuoco. Con la caduta ha riportato un trauma alla spalla destra che lo ha impossibilitato a proseguire. Dopo aver immobilizzato l’arto e a causa del forte shock, è stato poi imbarellato dagli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ascoli Piceno, giunti sul posto, e trasportato fino al rifugio Paci dove lo attendeva l’ambulanza per gli accertamenti del caso. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco.



Soccorso Alpino in azione

Attorno alle 13, la stazione di Pesaro/Urbino è stata nuovamente allertata dalla centrale del 118 per un escursionista infortunato presso Rio Vitoschio nel comune di Piobbico. Il malcapitato era precipitato per diversi metri sul ripido pendio, mentre percorreva il sentiero assieme alla compagna, riportando la frattura della gamba sinistra. Cinque operatori della stazione sono giunti sul posto e dopo circa un chilometro dalla falesia omonima, hanno intercettato l’infortunato. Dopo che i sanitari hanno stabilizzato il paziente, lo stesso è stato imbarellato e trasportato con la speciale barella portantina sino alla strada principale dove lo attendeva l’ambulanza. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco.

Infine, alle ore 17, la stazione di Pesaro è stata nuovamente allertata per tre ragazzi sorpresi dal temporale in località Furlo -Terrazza panoramica. I tre, bagnati, infreddoliti e piuttosto intimoriti da tuoni e fulmini, sono stati raggiunti dagli stessi operatori e condotti alle proprie auto.