Il sindaco Ricci e una delegazione Anci da Papa Francesco. «Confronto emozionante sui temi del sociale»

PESARO – Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, insieme alla delegazione Anci composta da oltre 120 primi cittadini italiani, ha incontrato Papa Francesco.

«L’incontro con il Santo Padre è stato un emozionante momento di confronto e di riflessione sui temi del sociale, dell’emergenza sanitaria, del lavoro e della politica come dialogo tra culture. Un grandissimo onore ascoltare il Santo Padre, punto di riferimento della nostra società. Le sue parole sono state di conforto e speranza. Toccante il passaggio sulla solitudine degli amministratori, che mai come in questo periodo si sono trovati ad arginare le nuove emergenze socio-sanitarie causate dalla pandemia. Significativo l’invito all’ascolto ai cittadini. Stimolante l’esortazione a combattere il degrado con la bellezza e il disagio sociale con l’educazione».

L’udienza si è svolta questa mattina 5 febbraio nella Sala Clementina in Vaticano. Il sindaco di Pesaro ha donato al Santo Padre una statuetta in ceramica di Rossini: «Un omaggio da parte della Città della Musica UNESCO ad un grande uomo, che non ha mai smesso di far sentire la sua vicinanza al nostro territorio». Durante l’incontro il sindaco ha infatti ringraziato il Pontefice per la vicinanza alla famiglia di Andrea Ferri, ucciso il 4 giugno 2013: «L’ho ringraziato per tutto l’affetto dimostrato alla famiglia Ferri in questi anni», ha concluso Ricci.