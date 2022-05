PESARO – Il sindaco di Pesaro positivo al Covid. Annullata l’agenda. A comunicarlo lui stesso. «L’iniziativa “A spasso col sindaco” prevista per questa sera lunedì 16 maggio è stata rinviata a lunedì 30 maggio». Lo comunica il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che spiega: «Purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi per una settimana lavorerò normalmente da casa».

Qualche sintomo lieve per il primo cittadino, che non ha perso tempo e ha annunciato le date delle prossime iniziative organizzate per promuovere e divulgare Pesarochecambia.it, il portale ufficiale del Comune di Pesaro che si propone di fornire una visione immediata, di facile consultazione e di orientamento alle informazioni relative alle opere pubbliche in fase di realizzazione, finanziate e completate.

“A spasso col sindaco”, lunedì 30 maggio, ore 20.45 partenza da Rocca Costanza. «Mentre la pedalata, prevista inizialmente per domenica 22, slitterà al 5 giugno: partiremo da via dell’Acquedotto alle 9, per un tour dei lavori finanziati tra i quartieri pesaresi».