Il sindaco di Fano Seri condanna l’assalto alla Cgil: «Qualcosa di raccapricciante»

FANO – A poche ore di distanza dalla guerriglia urbana consumatasi a Roma, innescata durante una manifestazione no green pass da gruppi di estrema destra e culminata con l’assalto alla sede della Cgil, il sindaco di Fano Massimo Seri ha preso posizione attraverso i social condannando senza mezzi termini quanto avvenuto.

«L’attacco alla sede nazionale della Cgil è qualcosa di raccapricciante. Un colpo alla libertà e alla democrazia. L’Italia non si riconosce in questi gesti vili. Piena e totale solidarietà alla Cgil».



Fermo anche il commento dell’assessora Sara Cucchiarini: «Vergogna ai fascisti, solidarietà a chi ha subito e alla Cgil. Invece di farli candidare nelle istituzioni, quando applichiamo la pena a chi agisce l’apologia di fascismo?».



Anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci aveva commentato quasi in diretta quanto stava avvenendo a Roma definendo quanto accaduto opera di squadristi: «Squadristi. Lo dico da tempo, vergogna. Un assalto fascista alla Cgil nazionale. Vicinanza e solidarietà al sindacato. Da oltre un anno si è passato il segno contro ogni regola, contro la democrazia. Basta».