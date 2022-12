Il ruolo di presidenza riconosciuto al Sindaco Massimo Seri e alla città di Fano è la conferma dell’importante lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in questi anni nel contesto locale ma anche internazionale

FANO – Il sindaco di Fano presidente del Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio. L’Assemblea del FAIC, in seduta plenaria si è espressa all’unanimità sulla nomina del Sindaco Massimo Seri come nuovo Presidente dell’Associazione per il 2023 e 2024.

Il Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio è un’associazione transnazionale volontaria, senza scopo di lucro, di diritto italiano, tra città che appartengono a tutti i paesi parte della Macroregione Adriatico-Ionica (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Slovenia ed è aperto a nuove adesioni da Serbia e Macedonia del Nord).



Nata nel 1999, a pochi anni dalla fine della guerra dell’Ex-Jugoslavia, su iniziativa del Comune di Ancona e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Forum delle città con l’approvazione della “Carta di Ancona” indicò una serie di principi con l’obiettivo di creare un luogo di dialogo interculturale e mediazione politica per favorire lo sviluppo di una pacifica comunità adriatica e ionica aperta all’Europa.

L’Associazione infatti ha come obiettivi quello di valorizzare il patrimonio culturale, l’identità storica e le peculiarità geografiche ed economiche presenti tra le città aderenti; rafforzare la coesione territoriale tra le città che appartengono alla Macroregione Adriatico-Ionica attivando iniziative di cooperazione transfrontaliera per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e nei vari settori della vita sociale, economica e culturale; favorire l’incontro e lo scambio tra le varie componenti della società civile, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole, alle associazioni sportive, di volontariato e del privato sociale.



Il ruolo di presidenza riconosciuto al Sindaco Massimo Seri ed alla città di Fano, è la conferma dell’importante lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in questi anni nel contesto locale ma anche internazionale.

Questa nomina assume un significato importante in quanto costituisce un prestigioso riconoscimento dell’impegno profuso fin dall’insediamento della prima Giunta del Sindaco Seri, nel corso del primo mandato politico fino ad oggi, sul fronte della cooperazione internazionale, del costante lavoro di animazione e potenziamento dei rapporti di gemellaggio e cooperazione territoriale.