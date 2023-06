I sindacati pesaresi incontrano Marche Multiservizi: «Utili a vantaggio degli investimenti e delle tariffe a cittadini»

Cgil, Cisl e Uil hanno parlato di investimenti: «Servono impianti adeguati per i rifiuti e nuovi invasi per l'acqua»

PESARO – Utili e tariffe. Nei giorni scorsi i sindacati assieme alle rispettive federazioni di categoria hanno richiesto un incontro alla direzione aziendale di Marche Multiservizi al fine di conoscere il piano industriale per i prossimi anni.

«L’incontro si è tenuto giovedì 27 giugno, alla presenza dei dipendenti – spiegano Roberto Rossini Cgil, Maurizio Andreolini Cisl e Paolo Rossini Uil – abbiamo ribadito che gli investimenti sono cruciali per garantire servizi di qualità ai cittadini senza dimenticare che da lì passa anche il livello e la qualità dell’occupazione. Occupazione che oggi conta oltre 600 dipendenti, per la quasi interezza con contratto a tempo indeterminato, impegnati in diversi settori, (gas, acqua, igiene ambientale), distribuiti sul territorio. Nel quinquennio ‘21-‘26 il volume degli investimenti raggiungerà quasi 172 milioni di euro di cui 63 circa sull’idrico e 62 sull’igiene ambientale. Un volume di investimenti che ci potrà garantire un ulteriore incremento di alcune decine di lavoratori».

Nel dibattito alcune preoccupazioni perché per i sindacati questo «territorio stenta ad esprimere una sua visione di prospettiva. Vi è la necessità che la politica riesca a cogliere le opportunità che via via si evidenziano, come ad esempio il PNRR. Abbiamo ribadito che il ciclo dei rifiuti va chiuso, a livello territoriale, con una impiantistica adeguata, così come il ciclo dell’acqua che, anche alla luce dei cambiamenti climatici, dovrà provvedere ulteriori investimenti sia in termini di manutenzione delle infrastrutture esistenti che in nuovi invasi. Pensiamo che tutte le amministrazioni del territorio dovrebbero valorizzare adeguatamente le aziende che svolgono i servizi pubblici, dando merito per quanto fatto in questi anni, ed approfittando delle professionalità presenti proprio per accrescere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi svolti».

I sindacati chiudono: «A tal fine avremmo anche bisogno di nuovi equilibri nella suddivisione degli utili a vantaggio degli investimenti e delle tariffe a cittadini. Altro passaggio emerso nel confronto e che dovrà necessariamente essere adeguatamente attenzionato con un giusto livello di preoccupazione, è relativo alle prossime gare del gas, dell’idrico e dell’igiene ambientale a cui dovranno partecipare le società multiutility della provincia. Valutiamo estremamente positivo l’incontro, si conferma la volontà di continuare a monitorare lo sviluppo degli impegni enunciati nella speranza che possano essere realizzati quanto prima».