FANO – «Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!». A farlo sapere ufficialmente attraverso i social il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.



La notizia è stata diffusa sui social intorno alle 17.20. Ancora gli enti governativi non hanno comunicato le tempistiche e le modalità di rientro, né quelle inerenti alla liberazione della volontaria che operava in Kenya per conto di una Onlus di Fano Africa Milele. La giovane, oramai 25enne, era stata rapita in Kenya, a Malindi, nella serata di martedì 20 novembre 2018.

La Procura di Roma aveva aperto un fascicolo di indagine, mentre la Farnesina aveva attivato la sua unità di crisi, lavorando in stretto contatto con l’ambasciata italiana a Nairobi e con la famiglia della giovane. Il Ministero degli Affari Esteri in questi anni ha lavorato sottotraccia per mantenere la massima riservatezza nell’interesse della ragazza.