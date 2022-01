Sicurezza Pesaro, via all’assunzione di 5 vigili urbani all’Unione Pian del Bruscolo

Via al bando per la ricerca degli agenti. La domanda entro il 14 febbraio, ecco le modalità e le prove richieste

PESARO – L’Unione Pian del Bruscolo ricerca 5 agenti di Polizia Locale, da assumere a tempo indeterminato.

Il bando, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” accessibile dal sito dell’Unione Pian del Bruscolo, scadrà il 14 febbraio 2022. La domanda dovrà essere presentata via PEC.

I requisiti per la partecipazione. Potranno fare domanda tutti coloro che hanno cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età. Necessaria la patente di guida A2 (o superiore) o B se rilasciata entro il 26 aprile 88. Tra i requisiti è richiesta sana e robusta costituzione, non aver riportato condanne pensali, non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una PA.

Tutti i requisiti sono consultabili nel bando in allegato.

Le prove

Il candidato dovrà affrontare due prove di tipo pratico, fisica e di guida motociclo (patente richiesta A2), che daranno luogo all’idoneità per effettuare successivamente la prova scritta, il cui superamento consente di accedere alla prova orale.

È richiesta anche la conoscenza della lingua inglese.