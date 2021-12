inaugurata la nuova stazione ferroviaria Marotta-Mondolfo

MONDOLFO – Una stazione 2.0 più accogliente e accessibile ai disabili. Nella giornata del 16 dicembre si è svolta l’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria Marotta-Mondolfo. Alla presenza di RFI, Amministrazione comunale, Regione Marche, Provincia e una rappresentanza di tecnici e ditte che hanno eseguito i lavori sono stati presentati ufficialmente gli importanti interventi di riqualificazione eseguiti da RFI.



La finalità di questo restyling era quello di rendere più accogliente il luogo e soprattutto più funzionale ed accessibile per le persone disabili: il tutto è stato reso possibile con l’abbattimento delle barriere architettoniche che rappresentavano un ostacolo spesso difficilmente aggirabili da parte di coloro che hanno esigenze correlate a disabilità.



Nello specifico le opere hanno riguardato la realizzazione di un nuovo sottopasso, due ascensori, moderne pensiline con impianti a led di ultima generazione, percorsi e mappe tattili. Al sottopasso attuale, che rimarrà ad uso esclusivo dei cittadini, ne è stato affiancato un altro nuovo a uso dei passeggeri che collega tutti i marciapiedi dei diversi binari della stazione, compreso il terzo binario ripristinato. Per quanto attiene la sicurezza, sono stati installati impianti di segnalazione di tecnologia innovativa per i treni. Infine, è stato completamente riqualificato il parcheggio, già esistente, di pertinenza della stazione.

Per il primo cittadino Nicola Barbieri: «La nuova stazione di Marotta-Mondolfo è un significativo progresso per la nostra comunità, sia da un punto di vista della funzionalità, che della sicurezza e perché no anche dell’immagine. La stazione ferroviaria è un punto di riferimento di numerosi turisti e pendolari e rappresenta il primo biglietto da visita per il territorio. Un intervento che si aggiunge a quelli messi in campo, in questi anni, dalla nostra Amministrazione comunale per migliorare la fruibilità e il decoro dell’intera area: dalla costruzione del grande parcheggio, alla realizzazione di nuovi marciapiedi, illuminazione e arredo urbano. Ringrazio RFI e tutte le ditte che hanno partecipato alla realizzazione dei lavori, così come le istituzioni locali che sono intervenute in questa giornata. La sinergia tra le Amministrazioni e grandi realtà come RFI – ha concluso il sindaco – rappresenta una strada vincente e un modello da replicare per far crescere il territorio».